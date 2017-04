Waldshut-Tiengen Redaktion testet Elektroautos in Waldshut-Tiengen

Redaktion testet Elektroautos in Waldshut-Tiengen

Gemeinschaftsautos überzeugen Testfahrerinnen im Stadtbereich. Für längere Strecken ist das Modell nicht geeignet, denn die Elektroautos von Stadtwerken und my-e-car haben nur eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern.

Waldshut-Tiengen – Carsharing hat es in den ländlichen Gebieten schwer. Noch schwerer ist es mit dem E-Carsharing, das es seit rund einem Jahr in Waldshut-Tiengen gibt. Die Autos hier haben nur eine Reichweite von 100 bis 150 Kilometern und benötigen eine Stunde zum Laden. Außerdem müssen die Autos aus technischen Gründen wieder an den Ursprungsparkplatz gebracht werden. Dennoch setzen die Stadtwerke Waldshut-Tiengen auf dieses Modell. „Es ist umweltfreundlich und für Menschen, die keinen Wagen haben, ein Vorteil“, sagt Oliver Schmelz von den Stadtwerken. „In Zukunft wird es stets Weiterentwicklungen geben“, ist er sich sicher. Wie praktikabel das E-Carsharing-Modell ist, hat die SÜDKURIER-Redaktion getestet.

Voraussetzung für die Fahrt mit einem der fünf Elektroautos ist eine Anmeldung auf der Internetseite von my-e-car. Dafür müssen die Daten der Kreditkarte angeben werden. Ist die Registrierung abgeschlossen, gibt es eine Bestätigungsmail mit persönlichen Zugangsdaten. Danach gibt es eine Chipkarte, die man sich einmalig beim Tiengener Bahnhof, in der Waldshuter Tourist-Info oder beim WTV abholen muss. Die ist notwendig, um die die Tür des Autos zu öffnen. Das bucht man über die Internetseite von my-e-car. Und dann kann es losgehen.