Waldshut-Tiengen Realschule Tiengen verabschiedet 106 Zehntklässler

106 Schüler der Realschule Tiengen haben ihre Mittlere Reife erlangt. Schulleiter Hans-martin Bratzel würdigte die Leistung der Schüler und überreichte an 35 von ihnen Preise und Lobe. Schulbeste sind Jana Maier und Luisa Malzacher mit der Note 1,2.

Tiengen – Bei der Abschlussfeier der Realschule Tiengen hatten die Schulabgänger allen Grund zum Feiern. Für ihre besonderen Leistungen wurden 22 Absolventen mit Preisen und 13 Absolventen mit Loben ausgezeichnet. Gleich zwei Schülerinnen schlossen als Schulbeste mit der Note 1,2 ab.

Die 106 Zehntklässler strahlten in feierlicher Garderobe bei ihrer Abschlussfeier in der Aula der Realschule um die Wette. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch einen Projektchor aus Abschlussschülern mit ihren Stücken „Little Talks“ und „Lila Wolken“ unter der Leitung von Musiklehrer Michael Götz. Auch die Schulband trug zur musikalischen Unterhaltung bei.

In seiner Ansprache beglückwünschte Schulleiter Hans-Martin Bratzel die Zehntklässler zu ihrer bestandenen Mittleren Reife. Er dankte ihren Eltern sowie den Lehrern, die durch ihre Hilfe und Unterstützung einen wertvollen Beitrag zu ihrem erfolgreichen Schulabschluss geleistet hätten. Als Rat gab er den Schülern mit auf den Weg: „Mit eurem Abschluss stehen euch nun viele Möglichkeiten offen. Nutzt diese Chance und macht etwas aus eurem Leben.“

Schülersprecherin Jana Maier blickte in ihrer Abschlussrede auf die sechs Jahre ihrer gemeinsamen Schulzeit an der Realschule zurück. Sie ließ viele schöne Erinnerungen von der Einschulung über den Landschulheimaufenthalt bis zur Abschlussfahrt nach Berlin wieder wach werden. In dieser Zeit seien nicht nur Freundschaften geschlossen, sondern auch Freud und Leid geteilt worden. Etwas humorvoll merkte sie auch an, dass es für die Lehrer keineswegs immer leicht gewesen sei, alle zum Lernen zu motivieren.

Bevor die Klassenlehrer der vier Abschlussklassen den Realschülern ihre langersehnten Prüfungszeugnisse überreichten, wurden die Lob- und Preisträger geehrt. Als Schulbeste schnitten Jana Maier und Luisa Malzacher mit der Note 1,2 ab. Für ihre besonderen Leistungen wurden 22 Schüler mit einem Notendurchschnitt bis 1,9 mit einem Preis ausgezeichnet. Außerdem erhielten 13 Schüler für einen Schnitt von 2,0 bis 2,2 ein Lob.

Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Sozialpreises durch den Vorsitzenden des Fördervereins Thomas Loichinger. Für ihr soziales Engagement als Schülersprecherin und langjähriges SMV-Mitglied wurde Jana Maier geehrt. Neben Jana Maier wurde Paulina Probst für ihren Einsatz bei der Planung und Organisation des Abschlussstreichs sowie der Abschlussfeier mit einem Sozialpreis ausgezeichnet. Große Anerkennung gebührte auch den Schulsanitätern, die über mehrere Jahre in der Schule sowie bei allen schulischen Veranstaltungen unermüdlich Dienst in Erster Hilfe geleistet hatten. Die SMV-Lehrer Annette Schmidt und Christoph Back würdigten die Arbeit der scheidenden Klassensprecher.

Preisträger

Mit einem Preis wurden ausgezeichnet: Jonathan Bächle, Tanja Baumgartner, Manuel Berger, Melos Bllaca, Sabrina Brodscholl, Lea Engelsmann, Michelle Griebel, Jens Hauke, Katharina Hoferer, Kevin Kaltenbach, Natalina Lai, Ronja Lakomek, Jana Maier, Luisa Malzacher, Anna-Maria Moser, Selina Nikeleit, Amanda Preis, Paulina Probst, Christoph Rudigier, Thea Rudigier, Hannah Schönberg und Armin Walde.