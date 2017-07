Laufenburg Rauch an Regionalbahn: Hochrheinstrecke am Dienstagmorgen für eine Stunde gesperrt

Rauch an Regionalbahn: Hochrheinstrecke am Dienstagmorgen für eine Stunde gesperrt

Auf der Hochrhein-Bahn hat es am Dienstagmorgen im Bereich Laufenburg erneut einen Zwischenfall mit Rauch an einem Triebwagen gegeben. Die Strecke war etwa eine Stunde lang gesperrt.

Erneut hat es wegen Feuer an einem Triebwagen Behinderungen auf der Hochrhein-Bahnstrecke gegeben. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr wurde im Bereich Laufenburg an einer in Richtung Waldshut fahrenden Regionalbahn Rauchentwicklung festgestellt. Nach Auskunft der Bundespolizei wurde das Feuer, das erst im Anfangsstadium gewesen sein soll, am Haltepunkt Laufenburg-Ost durch einen zufällig im Zug anwesenden Polizisten gelöscht. Die Strecke sei zunächst gesperrt und ab 9 Uhr wieder frei gewesen. Der betroffene Zug fuhr laut Bundespolizei zurück nach Basel.

Ein technischer Defekt hatte erst am 19. Juli zum Brand eines Triebwagens im Bereich Dogern und Albbruck geführt. Das Feuer, das sich im unteren Bereich des Zugs entwickelt hatte, konnte am Bahnhof Albbruck von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden.