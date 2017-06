Waldshut-Tiengen Ran an den Ball: Frauen des SV Eschbach freuen sich auf die neue Saison

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison, nimmt die Frauenmannschaft des SV Eschbach den Wiederaufstieg ins Visier. Damit das klappt, sucht man jetzt nach Spielerinnen, die den vergleichsweise kleinen Kader verstärken.

Auf dem Spielfeld sind sie eine wahre Augenweide. Die Mädels des SV Eschbach sehen nämlich nicht nur gut aus, sondern können auch noch richtig klasse Fußball spielen. Die vergangene Spielsaison hatte es allerdings in sich.

Eine anhaltende Pechsträhne mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen schwächte den sowieso schon kleinen Kader so sehr, dass die Spielerinnen zeitweise zu den wichtigen Punktespielen in der Bezirksliga in Unterzahl auf dem Platz standen. "Die Mädchen haben gekämpft, aber unter diesen Bedingungen war der Abstieg einfach nicht aufzuhalten", erklärte Ralf Winterhalter, der die Mädchen seit fünf Jahren trainiert. In der nächsten Saison starten die Mädels also in der Kreisklasse durch. Das Ziel lautet klar wieder Bezirksliga, "Aber nicht um jeden Preis und auch nicht in Rekordzeit", stellt Trainer Ralf Winterhalter klar. Da ist sich das Trainerduo Ralf Winterhalter und Didi Pechmann einig. "Wir möchten keinen Druck auf unsere Mädchen aufbauen", erklärt Ralf Winterhalter, "der Spaß am Hobby Fußball hat absoluten Vorrang."

Und Spaß hat die Mannschaft auf jeden Fall. "Die Mädchen sind richtig klasse: motiviert beim Training, kämpferisch bei den Spielen und fröhlich in der Gemeinschaft. Die gehen füreinander durch dick und dünn", freut sich Co-Trainer Didi Pechmann. Er ist seit vielen Jahren im Frauenfußball aktiv und zeigt sich nach seinem ersten Jahr beim SV Eschbach schwer begeistert. "In dieser Mannschaft herrscht ein besonderer Geist. Wir sind eine richtige Fußballfamilie.

" Und diese Familie soll weiter wachsen: "Unser wichtigstes Ziel ist es jetzt, die Mannschaft zu verstärken, damit wir wieder eine stabile 11 stellen können und den Druck von den Spielerinnen nehmen, bei wirklich jedem Spiel auf dem Platz stehen zu müssen", erklärt Winterhalter. "Wir würden uns riesig über Zuwachs freuen. Jugendliche und junge Frauen ab 16 Jahren sind herzlich eingeladen einmal in unser Training hinein zu schnuppern und uns kennenzulernen."

Anfänger oder Wiedereinsteigerinnen sind ebenso willkommen, wie aktive Spielerinnen. Etwas Ballverständnis und Spaß am Mannschaftssport sind die einzigen Voraussetzungen, die interessierte Mädchen mitbringen sollten. Wer Interesse am Frauenfußball hat kann Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr unverbindlich ins Training des SV Eschbach hineinschnuppern. Fahrgemeinschaften nach Eschbach werden für die Spielerinnen organisiert. Weitere Infos geben die Trainer Ralf Winterhalter (ralf.winterhalter@freenet.de) und Didi Pechmann (sero4911@gmail.com).