Gurtweil Rabatz zu Fasnacht in Gurtweil

Vom Schmutzigen Donnerstag ab ist Gurtweil wieder einmal fest in Narrenhand. Hier die Veranstaltungen in einem kurzen Überblick.

Gurtweil (sl) „D'Gurtwieler Fasnacht“ startet am Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar, um 5 Uhr mit dem Wecken durch die Bockers. Danach gibt es ein Frühstück oder eine Mehlsuppe für Jedermann im Café Scheuble. Dann werden die unermüdlichen Narren die Schule, den Kindergarten und natürlich das Rathaus erstürmen. Ab 12 Uhr sorgen die Garwiedenwiible in der Gemeindehalle erneut für eine Stärkung, diesmal mit Nudelsuppe.

Nachmittags um 14.30 Uhr beginnt der Kinderball unter der Leitung von Uli Blumenstock und den Garwiedenwiible. Der anschließende Hemdglunkerumzug, der wie jedes Jahr vom Musikverein angeleitet wird, beendet das offizielle närrische Treiben am Schmutzigen Donnerstag. Anderntags nehmen dann die Fasnächtler der Caritaswerkstätten die Gemeindehalle für ihr närrisches Treiben in Beschlag.

Die Oldie-Night des Männerchores Gurtweil bildet schließlich am Fasnachtssamstag um 20 Uhr in der Gemeindehalle den närrisch-geselligen Höhepunkt der Gurtweiler fasnächtlichen Abendveranstaltungen.

Der Fasnachtssonntag beginnt um 11 Uhr mit einer närrischen Messe in der Pfarrkirche und endet abends ab 19 Uhr mit der Pfarrfasnacht mit dem Motto „Fremde Galaxien“ im Pater-Jordan-Haus. Närrisches Treiben ist dann am Fasnachtsmonntag angesagt. In und rund um die Gemeindehalle wird ab 11 Uhr Rabatz gemacht, und um 14 Uhr heißt es dann auf zum Narrenumzug. Mitwirkende sind junge Mütter mit ihren Kindern, die Jugend des Sportvereins, die Bockers, die Garwiedewiibli, der Musikverein, die Streikhexen, eine protestierende Abspaltung der Schellehexen und der Männerchor. Nach dem Umzug wird der Männerchor in der Gemeindehalle außerdem einen Soloauftritt mit einer Schnitzelbank haben.

Die Gurtweiler Senioren werden schließlich am Fasnachtsdienstag ab 14.30 Uhr im Pater-Jordan-Haus mit der Seniorenfasnacht das Gurtweiler Narrentreiben 2017 beenden.