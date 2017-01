Kreis Waldshut / Stühlingen Prozess um getöteten Waffenhändler: Angeklagter schildert Opfer als Waffenschieber

Der 48-jährige Angeklagte hat am zweiten Verhandlungstag im Prozess um den getöteten Stühlinger Waffenhändler ausgesagt. Demnach soll das 88-jährige Opfer mit beschlagnahmten Waffen gehandelt haben. Oberstaatsanwalt und Christian Lorenz und der Vorsitzende des Schwurgerichts, Martin Hauser, äußerten jedoch erhebliche Zweifel an der Aussage.

War der getötete Waffenhändler von Stühlingen in Wahrheit ein Waffenschieber, der von enttäuschten Kunden bedroht wurde? So schildert der Angeklagte im Mordprozess das Geschäftsgebaren des 88 Jährigen, dessen Leiche am 15. Februar 2016 nach einem Brand in seinen Geschäftsräumen entdeckt worden war. Das Opfer, so der 48-Jährige, sei massiv bedroht wurden, nachdem eine illegale Waffenlieferung verschwunden sei. Nicht nur Oberstaatsanwalt Christian Lorenz, auch der Vorsitzende des Schwurgerichts, Martin Hauser, äußerten erhebliche Zweifel an der Aussage des Industriemeisters, der des Mordes angeklagt ist.

Laut Angeklagten erhielt der Waffenhändler in mehrwöchigen Abständen eine Kiste mit Schusswaffen, die illegal aus Polizei- oder Zollbeständen abgezweigt worden waren. Die habe der 88-Jährige dann an Kunden in der Region verkauft, auch an Sportschützen. Konkret wurde der Angeklagte aber weder bei der Identität der Kunden, noch weiß er angeblich, wer die beschlagnahmten Waffen umgeleitet hatte und wem sie gestohlen worden waren, deutschen oder Schweizer Behörden. Sein Beitrag, so der Angeklagte, bestand darin, dass er dem Händler Kopien seiner Waffenbesitzkarte zur Verfügung stellte. Darin habe der 88-Jährige die Waffe eingetragen und das Papier dem Käufer mit auf den Heimweg gegeben, für den Fall einer Kontrolle.

Was das gefälschte Papier für einen Sinn haben sollte, fragte der Vorsitzende Richter mehrmals. Verteidiger Thilo Bohr erklärte den Zweck mit der behördlichen Praxis im Umgang mit dem komplizierten Waffenrecht. Ein kontrollierender Beamter könne durchaus geneigt sein, einen Waffenträger mit diesem Papier durchzuwinken angesichts der drohenden Formalitäten im Fall einer Anzeige.

Der Angeklagte kannte den aus München zugezogenen Waffenhändler seit 2002 und schilderte sich als besorgten Freund des alten Mannes, auch mit Blick auf dessen Gesundheitszustand. Mit den Waffenschein-Kopien habe er ihm ausgeholfen, um ihn vor Ärger zu schützen. Über seine Fachkenntnisse mit Schusswaffen habe sich bald eine Freundschaft entwickelt. Er habe für den Händler regelmäßig Waffen umgebaut, im Gegenzug dafür selbst Waffen umsonst bekommen. Für Ankläger Christian Lorenz stellte sich die Frage, wie der Angeklagte seine Mitwirkung beim Handel mit Kriegswaffen vereinbaren konnte mit acht Dienstjahren im Freiwilligen Polizeidienst, die er ab 2003 geleistet hatte. Er habe dem alten Mann helfen wollen, so die Antwort.

Als Lebenslauf zeichnete der Mordbeschuldigten aus einer Schwarzwaldgemeinde das Bild eines strebsamen Mannes. Er hatte das Fachabitur geschafft, beim Bund Flugzeugmechaniker gelernt und es nach abgebrochenem Studium zum Industriemeister gebracht, in mehreren Firmen als Abteilungsleiter gearbeitet, auch in der Rüstungsindustrie. Dahin habe er immer gewollt, so der Angeklagte. In seiner Freizeit trainierte er als Elfjähriger schon bei den Sportschützen.