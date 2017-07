Waldshut-Tiengen Pro Basistunnel zu Gast bei FDP Waldshut: Vorsitzender Fritz Opel sieht Bergtrassen-Autobahnvariante als ineffektiv an

In den nächsten drei bis sechs Monaten sollten sich nach Aussage des Vereinsvorsitzenden Fritz Opels, die betroffenen Gemeinden mit dem Landrat an der Spitze, geschlossen für eine Taltrasse aussprechen, denn jetzt würde über die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans entschieden werden.

Waldshut – Endlich geschlossenes Auftreten der kommunalen Politik für eine Weiterführung der A 98 zwischen Hauenstein und Tiengen als ausgebaute B 34 mit Basistunnel unter Waldshut und damit eine endgültige Abkehr von der Bergtrasse, entsprechende Beschlüsse vom Gemeinde- und Kreisrat und konkrete Planungen – dies sind zusammengefasst die Forderungen des Vereins Pro Basistunnel. Vereinsvorsitzender Fritz Opel formulierte sie teils mit expliziter Zustimmung der Zuhörer, bei seinem Vortrag im Schützenhaus, zu dem die FDP Waldshut eingeladen hatte. In den nächsten drei bis sechs Monaten sollten sich nach Aussage Opels, die betroffenen Gemeinden mit dem Landrat an der Spitze, geschlossen für eine Taltrasse aussprechen, denn jetzt würde über die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans entschieden werden.

„Wenn man dieses Zeitfenster nicht nützt, versäumt man eine enorme Chance“, sagte Opel. Rund 20 Interessierte, größtenteils FDP-Mitglieder, waren zu der Veranstaltung gekommen. Fritz Opel stellte die aktuelle Sachlage dar und die Argumente, die nach Überzeugung von Pro Basistunnel eindeutig für eine Taltrasse sprechen: Rund 150 Millionen billiger als eine Bergtrasse, eine mögliche Verwirklichung in 10 bis 15 Jahren und nicht erst in 35 bis 40 Jahren wie bei der Bergtrasse sowie geringere Eingriffe in die Natur vor allem durch den niedrigeren Flächenverbrauch. Darüber hinaus sieht Pro Basistunnel die Bergtrassen- Autobahnvariante als ineffektiv an. „Die Verkehrsmisere in Waldshut würde die gleiche sein, nur 15 Prozent ist Fremdverkehr“, sagte Fritz Opel. Nach der abschließenden Diskussion zu schließen, zeigten sich die Zuhörer zumindest sehr offen der Argumentation Opels gegenüber.

Der FDP-Bundestagskandidat Daniel Poznanski äußerte den Eindruck, die Ausführungen Opels wären fundiert und der FDP-Kreisvorsitzender Harald Ebi sagte: „Ich war schon vor zehn Jahren für den Tunnel“. Sein Stellvertreter Sascha Tobler sieht über die Autobahndiskussion hinaus, sofortigen Handlungsbedarf. Stadt und Kreis müssten auch nach kurzfristigen Lösungen suchen und Verkehrsengpässe ausmachen: „Man könnte beispielsweise mit einer verbesserten Ampelführung schon viel erreichen“, sagte er. In den kommenden Wochen will Pro Basistunnel verstärkt an die Bürger herantreten, um zu informieren.