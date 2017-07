vor 3 Stunden Roland Gerard Exklusiv Waldshut Praktischer Helfer: Das WC für die Tasche

Retter in der Not für dringende Bedürfnisse unterwegs sind im Schaufenster einer Waldshuter Apotheke zu entdecken. Das erinnert daran, dass in der Kreisstadt das Projekt "Nette Toilette" nicht vorankommt und unter Verstopfung leidet.