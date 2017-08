Waldshut Positive Bilanz für Chilbi

Feuerwerk als leuchtender Abschluss des Festes. Chilbi-Komitee freut sich über gute Besucherzahlen bei allen Veranstaltungen

Der Bock wurde verlost, der Heimatabend ging erfolgreich über die Bühne und der Festumzug ist vorbei. Mit einem großen Feuerwerk wurde traditionell am Mittwochabend pünktlich um 22 Uhr das Ende der 549. Waldshuter Chilbi eingeläutet. Hunderte Besucher wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen und kamen auf den Festplatz, um das Lichtspiel am Himmel zu beobachten. Doch ganz zu Ende war das Heimatfest nicht mit dem Feuerwerk, denn danach konnten die Besucher im Festzelt bei der zweiten Schlagernacht bis in die Nacht feiern.

Peter Kaiser vom Chilbi-Komitee zeigt sich sehr zufrieden mit der diesjährigen Chilbi. "Das Wetter war bis auf den kurzen Hageleinbruch zur Eröffnung immer bestens und die Veranstaltungen waren durchweg sehr gut besucht. Das ist das Zeichen dafür, dass sich unsere Arbeit gelohnt hat." Etwas getrübt wurde die gute Stimmung auf dem Heimatfest durch die drei Schlägerein auf und um den Festplatz herum, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Der genaue Tathergang der ersten Schlägerei, die Zahl der Beteiligten und Verletzten stehen noch nicht fest und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Schausteller wie Festwirtschaft ziehen eine durchaus positive Bilanz aus dem Verlauf des Traditionsfestes. „Es war besser als letztes Jahr“, sagt Festwirt John Kurze. Sowohl das Wetter, als auch die Stimmung sei auf dem traditionellen Volksfest besser gewesen, als im vorangegangenen Jahr. Die Einnahmen seien gut und Bier sei ebenfalls ausreichend geflossen. Lediglich die Schlägereien hätten laut Kurze nicht sein müssen. „Das ist doof, aber das gibt’s halt auch mal“, so Kurze. Schon jetzt freue er sich auf die kommende Chilbi.

Ebenfalls „im Großen und Ganzen zufrieden", äußerte sich Schaustellersprecher Hubert Faller. Anders als der Festwirt spricht er von einer „durchwachsenen Chilbi“. „Das Wetter hat uns zwar bei der Eröffnung Hagel beschert, war aber die restlichen Tage über zu schön“, so Faller. So habe es vor allem während der Mittagsstunden an Besuchern gefehlt. Die Schausteller seien mit dem Verlauf aber trotzdem zufrieden.

Die Schlägereien findet Faller beschämend und zugleich auch verunsichernd. Vor allem habe das „gute Publikum“ darunter zu leiden, wenn einzelne Unruhestifter sich zu solchen Auseinandersetzungen hinreißen lassen. Im vornherein ließen sich solche Situationen selbst durch schärfere Kontrollen kaum vorhersehen. Immerhin hätten die Keilereien nicht direkt auf, sondern im Außenbereich des Festgeländes stattgefunden. Auch Hubert Faller freut sich wie Festwirt John Kurze und Peter Kaiser vom Chilbi-Komitee schon auf die kommende, 550. Chilbi.