Waldshut Positive Bilanz des Weihnachtsmarktes in Waldshut

Werbe- und Förderungskreis zieht positive Bilanz. Glühwein, Tassen und Spreewälder Spazialitäten finden großen Anklang. Auch die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes in Waldshut, der 28 Tage dauerte, sind zufrieden mit dem Umsatz und wollen nächsten Jahr wiederkommen.

Es ist Weihnachten, der 24. Dezember – Heiligabend. Endlich. Das denken sich auch die Betreiber der 47 Stände am diesjährigen Weihnachtsmarkt, denn durch den frühen 1. Advent war es mit 28 Tagen einer der längsten und einer der erfolgreichsten.

„Das Highlight waren unsere Weihnachtstassen“, sagt Petra Weber, Geschäftsleiterin des Werbe- und Förderungskreises Waldshut. Die eigens angefertigten kugeligen Tassen, inklusive Tor und Männle, wurden ebenso gut angenommen, wie der darin servierte Glühwein, dessen Verkauf dieses Jahr sehr gut gelaufen ist.

Aber auch andere winterliche Produkte, wie jene der Schafstube Loisl aus Titisee-Neustadt, die zum ersten Mal dabei war, fanden – Winter sei Dank – guten Absatz, im Gegensatz zum warmen letztjährigen Dezember. Ebenfalls neu dabei waren der Stand für „Baumstriezel“, ein Siebenbürgeners Hefeteig-Gebäck aus Freiburg, ein Bernsteinstand aus Hamburg und ein Puppenstand der Thüringer Gruppe. Diese war auch dieses Jahr wieder mit 37 Ständen vertreten. Besonders erfolgreich waren hier abermals Spreewälder Spezialitäten.

Pro Woche wurden fast zwei Tonnen an Nachschub der beliebten Gurken geliefert und auch sonst zeigten die Besucher einen guten Appetit. Am Ende hatte alleine der große Thüringer Bratwurstgrill über zwei Tonnen Holzkohle für seine Würste verheizt. „Wir waren dieses Jahr gut vorbereitet und sind sehr zufrieden“, bestätigte Standbetreiber und Marktorganisator Bernd Schuldt den erfolgreichen Marktverlauf und die nur noch überschaubaren Reserven. Die Vorräte würden genau reichen und auch die Marktleute wollen gerne wiederkommen, denn auch das Sicherheitsempfinden sei sehr gut. Weder hat es dieses Jahr alkoholbedingte Auseinandersetzungen noch Einbrüche gegeben.

Besonders gefällt dem Thüringer das Lichtermeer der Weihnachtsbeleuchtung. Diese wurde erstmals durch rote Herrnhuter Sterne ergänzt und soll im kommenden Jahr auch in einzelne Nebenstraßen ausgeweitet werden. Eine weitere Neuerung stellte die Bühne am oberen Tor dar, auf der Musikvereine Weihnachtsmusik vor einer kleinen „Piazza“ aus Marktständen zum Besten gaben, sowie ein Verkaufsstand für Vereine im Metzgertor. Nachdem nun die letzten Würste gebrutzelt und die letzten Läden zugeklappt wurden, sind auch die letzten Weihnachtsbäume fällig. Wer noch keinen hat, darf sich gerne bedienen, so Petra Weber, die sich mit ihrem Team bereits auf den nächsten Weihnachtsmarkt freut. Schon im Januar steht das erste Treffen mit Marktorganisator Bernd Schuldt an, denn, um es mit seinen Worten zu sagen: „Nach dem Weihnachtsmarkt – ist vor dem Weihnachtsmarkt.“