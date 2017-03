Waldshut Pollenflug

Kaum sind die kalten Wintermonate vorbei, sorgt die aktuelle Pollenzeit erneut für geschwollene Augen und gereizte Nasen der Bürger in Waldshut. Eine Glosse von Lukas Schäfer.

Mit den steigenden Temperaturen verschwindet auch langsam die Winterkleidung wieder in den Schränken. Die warme Kleidung hat in den kalten Wintermonaten für Schutz vor Husten und Schnupfen gesorgt. Doch kaum lässt der Frühling sein blaues Band wieder durch die Lüfte in Waldshut flattern, streifen wohlbekannte Pollen ahnungsvoll die Stadt und sorgen erneut für Hustenreizanfälle und tränende Augen.

Hat man es noch ohne Husten durch den Winter geschafft, beginnt für manchen Allergiker in diesen Tagen wieder die Heuschnupfen-Zeit. Heuschnupfen ist die häufigste Allergie in Industrieländern, unter der jährlich Millionen Deutsche leiden. Im März haben die Pollen von Erle, Hasel, Ulme und Weide ihre Hauptblüte. Zahlreiche Haushaltstipps sollen dabei helfen, die lästigen Beschwerden nachhaltig zu verringern. Probieren Sie es ruhig einmal aus und nutzen Sie Ihre Allergie für den Frühjahrsputz. Angeblich sollen folgende Tipps bei der Linderung der Beschwerden helfen: Putzen Sie öfter ihre Wohnung, waschen Sie sich erst abends die Haare, bewahren Sie die Kleidung nicht im Schlafzimmer auf und lüften Sie erst nach Regen. Sollten diese Tipps keine Wirkung zeigen, können Sie sich wenigstens über eine saubere Wohnung freuen.



