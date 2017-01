Kanton Aargau Polizisten werden auch im Kanton Aargau häufiger Ziel von Gewalt

In der Schweiz wächst die Sorge wegen Attacken und Beleidigungen gegen Polizisten und andere Behördenvertreter. Polizeiverbände und manche Politiker fordern nun härtere Strafen.

Kanton Aargau (anf) Polizeiverbände und Politiker in der Schweiz sind besorgt über das Ausmaß an verbaler und körperlicher Gewalt gegen Beamte und Behörden, das auch im Kanton Aargau deutlich wird. Nun fordern sie mit Nachdruck höhere Strafen. Ein 33-Jähriger aus der Region Aarau sollte wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vor dem Bezirksgericht Aarau erscheinen. Gegen ihn hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erlassen, weil er seine Ex-Frau während der Ehe und nach der Scheidung immer wieder durch schwere Drohungen in Angst und Schrecken versetzt hatte.

Ein andermal rief er die Notrufzentrale an und sagte, dass er an den neuen Wohnort seiner Ex-Frau und der Kinder fahren werde und dann eine Katastrophe passiere. Das Telefongespräch mit dem Polizisten beendete der Angeklagte mit einer Beleidigung. Daraufhin fuhr eine Polizeipatrouille zu seiner Wohnung, holte den Mann aus dem Bett und führte ihn ab. Schon auf dem Weg zum Polizeiposten verhielt er sich renitent. Auf dem Polizeikommando in Aarau bedrohte er einen Beamten und fuhr sich dabei mit dem Daumen über die Kehle. Außerdem forderte er den Polizisten auf, ihn zu schlagen und zeigte ihm den Mittelfinger.

Weil der Mann nicht vor Gericht erschienen ist, wird der Strafbefehl wohl bald rechtskräftig. Dann wird der Beschuldigte verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 4410 Franken. Außerdem muss er eine Buße von 700 Franken und die Verfahrenskosten von 2015 Franken bezahlen. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und war in der Bewährungszeit – unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weil er schon einmal falschen Alarm ausgelöst hatte. Das Gericht erwartet, dass er auch in Zukunft straffällig werden könnte. Das ist einer von zahlreichen Fällen von Drohungen und Gewalt gegen Polizisten und Behörden.

Die Präsidentin des Verbandes Schweizerischer Polizeibeamter, Johanna Bundi Ryser, sagte in einem Zeitungsinterview: "Die Angriffe werden immer respektloser und brutaler. Die Politik darf nun nicht länger zuschauen." Der Aargauer Nationalrat Bernhard Guhl (Bürgerlich-Demokratische Partei) und sein Tessiner Kollege Marco Romano (CVP) haben im Rat je eine parlamentarische Initiative eingereicht, mit der sie höhere Strafen bei Gewalt gegen Beamte fordern. Die Täter sollen zu mindestens drei Tagen Freiheitsstrafe auf Bewährung und höchstens sechs Jahren ohne Bewährung verurteilt werden. Derzeit gibt es keine Mindeststrafe, die Höchststrafe liegt bei drei Jahren.

Die Aargauer CVP-Präsidentin Marianne Binder hat schon im vergangenen Mai im Großen Rat eine Anfrage eingereicht, in der sie dem Regierungsrat mehrere Fragen zu diesem Thema stellte. Auf die Frage, ob Gewaltfälle gegen Polizisten im Aargau speziell registriert werden, verwies die Regierung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und antwortete: "Eine ansteigende Tendenz ist nicht zu beobachten. Die Zahlen der PKS unterscheiden nicht, um welche Art von Behörden und Beamten es sich bei den Geschädigten handelt. Hinweise darauf, dass die Intensität der Gewaltausübung zunimmt, gibt es im Kanton Aargau derzeit nicht." Im Weiteren schreibt die Regierung, die Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Mitarbeiter der Polizei im würden in der Regel aus einer Situation entstehen.

Das Jahr begann für viele Polizisten alles andere als friedlich. In Zürich kam es in der Silvesternacht im Hauptbahnhof zu aggressiven Schlägereien, in die die Polizei eingreifen musste. Mehrere Polizisten wurden auf dem Zürcher Kanzleiareal mit Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Solche Delikte werden laut Kantonsregierung konsequent zur Anzeige gebracht, die Täter müssten sich für ihre Taten vor Gericht oder der Staatsanwaltschaft verantworten. Es bestehe kein weiterer Handlungsbedarf. Auch der bestehende Strafrahmen sei genügend. Das ärgert Binder: "Der Regierungsrat liefert mir auf meine Fragen einfach eine Rechtsbelehrung und sagt, es bestehe kein Handlungsbedarf. Das hat mich irritiert, denn diese Einschätzung steht im Widerspruch zu den Aussagen der nationalen Polizeiverbände und auch zu dem, was ich selbst aus kantonalen und nationalen Polizeikreisen höre."