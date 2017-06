Polizei zeigt Bettler an

Die Polizei hat in Waldshut einem Mann einen Platzverweis erteilt, der vor einem Einkaufsmarkt Geld sammelte. Angeblich war es für Taubstumme bestimmt.

Ein Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in Waldshut hat am Dienstag zur Mittagszeit die Polizei auf einen Bettler aufmerksam gemacht, der angeblich für Taubstumme Geld sammeln würde. Bei der Überprüfung des 37 Jahre alten Mannes erhärtete sich der Verdacht eines Betruges, berichtet die Polizei. In einer mitgeführten Kladde konnte ein entsprechender Spendenaufruf aufgefunden werden. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesproche,n und er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, dass sich Personen, die Geld spendeten, unter der Telefonnummer 07751/8316-531 melden sollen.