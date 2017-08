Waldshut Polizei sucht Zeugen: Lastzug wird in Leitplanken abgedrängt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastwagenfahrern kam es in der Konstanzer Straße am Donnerstagvormittag. Einer der Fahrer beging laut Polizei Unfallflucht.

Kurz nach 9 Uhr bog ein Lkw mit Anhänger von der Alfred-Nobel-Straße (Ampelanlage beim ATU) nach rechts in die B 34 ein. Nachdem der Lastzug eingebogen war, wurde er auf dem linken Fahrstreifen von einem Sattelschlepper überholt. Dieser scherte abrupt ein, schnitt den Lastzug und drängte ihn ab. Der 30-jährige Fahrer wich nach rechts aus und prallte in die Leitplanken. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, an seinem Lastzug und an der Leitplanke entstand etwa 3000 Euro Schaden. Der Fahrer des Sattelschleppers fuhr weiter und beging Unfallflucht. Es ist lediglich bekannt, dass der Auflieger weiß war und eine Plane sowie ein polnisches Kennzeichen hatte. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, Kontakt: Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8 31 60.