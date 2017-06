Waldshut-Tiengen Polizei sucht Opfer statt Täter: Wem wurde in Tiengen Geld gestohlen?

Verkehrte Welt bei der Polizei Waldshut-Tiengen – statt nach einem Täter suchen die Ermittler derzeit nach einem Opfer. Die Frage: Wem wurde Geld aus dem Auto gestohlen?

Die Polizei Waldshut-Tiengen sucht nach einer Person, der in der Nacht zum Donnerstag, 1. Juni, in Tiengen Geld aus dem Auto gestohlen wurde. Wie die Polizei nun berichtet hat, wurde in dieser Nacht gemeldet, dass ein Mann Autos kontrolliere, ob diese verschlossen sind. Vermutlich um Wertsachen aus unverschlossenen Autos zu stehlen, so die Vermutung der Ermittler.

Ein Tatverdächtiger sei in der Nacht zweimal kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann Geld bei sich hatte, das er bei der ersten Kontrolle nicht besessen hatte. "Die Herkunft konnte er nicht glaubwürdig belegen", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Da eine entsprechende Straftat aus Tiengen bisher nicht gemeldet wurde, bittet die Polizei Geschädigte, denen in der Nacht zum 1. Juni Bargeld, darunter auch Schweizer Franken, gestohlen wurde, sich zu melden (Telefon 07741/8316 283).