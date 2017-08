Kreis Waldshut Platz für 15360 Badewannen: Einblicke in das Tiengener Freibad

Unser Wasser: Vor 82 Jahren öffnete das Freibad in Tiengen seine Tore. Knapp 22.000 Menschen haben es in diesem Jahr schon besucht. Der erste Teil der SÜDKURIER-Serie rund um "Unser Wasser".

Das Tiengener Freibad ist seit vielen Jahrzehnten ein beliebter Naherholungsort. Alleine im Jahr 2016 zählte es 27 370 Besuche. In diesem Jahr sind es bereits 21 916 (Stand: 2. August), mit 977 die meisten am 22. Juni. Anfang der 1930er Jahre erbaut, bietet es ein Schwimmer-, ein Nichtschwimmer- sowie ein Planschbecken mit einer rund 9500 Quadratmeter großen Liegewiese drumherum.

Das Schwimmerbecken hat eine Fläche von 684 Quadratmetern und eine Tiefe zwischen 1,80 und 3,50 Meter. Insgesamt fasst es 1 470 600 Liter Wasser, oder 12 255 durchschnittliche 120-Liter-Badewannen. Nach derzeitigem Wasserpreis von 1,85 Euro pro Kubikmeter kostet eine Füllung demnach 2720,61 Euro netto. Das Nichtschwimmerbecken hat eine Fläche von 609 Quadratmetern und eine Tiefe von 60 Zentimetern. Es enthält 365 400 Liter Wasser (3045 Badewannen) zu einem Gesamtpreis von 675,99 Euro netto. Das Planschbecken besitzt eine Fläche von 24 Quadratmetern und eine Tiefe von 30 Zentimetern. Somit gibt es hier noch immer 7 200 Liter (60 Badewannen) für 13,32 Euro netto. Somit befinden sich in den Becken des Tiengener Freibads stets 1 843 200 Liter Wasser (1527 Badewannen) zu einem Preis von 3409,92 Euro netto.



Das Wasser stammt aus dem Tiefbrunnen rund 200 Meter westlich des Schwimmbads. Bei der Befüllung im Frühling ist das Wasser lediglich 13 Grad Celsius warm. Es wird ausschließlich von der Sonne erwärmt und wird bis zu 30 Grad warm. "Wir versuchen es auf maximal 28 Grad zu halten", erklärt Daniel zur Mühlen, seit 2013 Leiter der städtischen Bäderbetriebe. "Über dieser Temperatur muss eine größere Menge an Chemie zugeführt werden – aber die Besucher mögen es ohnehin etwas kühler." Der Chlorgehalt sowie der PH-Wert dürfen bestimmte Grenzen weder unter- noch überschreiten. Schwimmmeisterin Julia Meier kontrolliert die Wasserqualität dreimal am Tag. Neben ihr hat das Freibad Tiengen drei weitere Mitarbeiter. Alle zwei Wochen analysiert ein Labor das Wasser aufs Gründlichste.

360-Grad-Ansichten aus dem Freibad Tiengen:

Größere Partikel werden in der 30 Tonnen Quarzsand fassenden Filteranlage ausgesiebt. Je nach Besucherandrang wird das System alle zwei bis vier Tage "rückwärts" durchgespült. Alle paar Jahre sind die scharfkantigen Sandkörner abgeschliffen und müssen ausgetauscht werden. In einer einzigen Stunde werden durchschnittlich rund 40 Kubikmeter Wasser umgewälzt. Das sind pro Minute rund 667 Liter, oder 5,5 Badewannen. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Einspeisung von 30 Litern am Tag pro Badegast. An einem Tag wie dem 22. Juni mit 977 Badegästen sind dies 29 310 Liter oder 244 und eine viertel Badewanne zu einem Preis von 54,22 Euro. Das Wasser entsprich bei seiner Einspeisung der Trinkwasserverordnung und kann – trotz zugegebenem Chlor – getrunken werden. Gegen einen größeren Durst sollte aber doch auf den Imbiss des Schwimmbads zurückgegriffen werden.

Trotz der hohen Besucherzahlen ist das Tiengener Freibad ein Defizitbetrieb. Um das Defizit von rund 200 000 bis 250 000 Euro im Jahr zu kompensieren, müsste laut Daniel zur Mühlen der Preis auf rund 15 Euro pro Badegast erhöht werden. Im Moment liegt er bei drei Euro für Erwachsene und 1,50 für Kinder.

Die Schwimmmeisterin

Julia Meierist seit 2014 Schwimmmeisterin im Freibad Tiengen. Gemeinsam mit Schwimmmeister Frank Dietrich-Vercrüße gehört es zu ihren Hauptaufgaben, den Bäderbetrieb aufrechtzuerhalten. Dazu gehört vor allem die Aufsicht des Schwimmbetriebs und, wenn notwendig, Hilfeleistung. Die ausgebildete Fachangestellte Bäderbetriebe, die schon als Kind viele Jahre Mitglied der DLRG war und später am Schluchsee Aufsichtsaufgaben innehatte, besitzt den DLRG-Rettungsschein in Silber. Dieser wird jährlich neu absolviert. Zu den Voraussetzungen zählen erfolgreich absolvierte kombinierte Rettungsübungen, zum Beispiel das Abschleppen, das Schwimmen in Kleidung und von bestimmten Mindestdistanzen, aber auch erste Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie theoretische Inhalte wie Rechte und Pflichten bei Hilfeleistungen und Kenntnis von Rettungsgeräten.

Zu den weiteren Aufgaben von Julia Meier gehört dreimal täglich die Überprüfung der Chlor- und PH-Werte im Wasser. Auch vor und nach den offiziellen Öffnungszeiten des Freibads hat sie eine Menge zu tun. Am Abend muss der Wassersauger ins Wasser gelassen werden, wo er die Beckenböden die ganze Nacht über von Schmutz befreit. Am nächsten Morgen bringt die Schwimmmeisterin ihn wieder an Land und wechselt seine Filter. Ebenfalls am Morgen stehen die Reinigung der Durchschreitebecken sowie andere Reinigungsarbeiten an. Jeden Tag widmet sie sich gemeinsam mit weiteren Reinigungskräften einem anderen Teil des Bades. Zudem überprüft sie alle Spielgeräte, die Rutsche und das Sprungbrett und befüllt das Planschbecken mit frischem Wasser. Auch die Gartenpflege obliegt den Schwimmmeisterinnen- und meistern. "Am Abend ist man schon kaputt", sagt Julia Meier über ihren Arbeitsalltag. Dennoch würde die aus Bonndorf stammende Lauchringerin nicht tauschen wollen: "Ein Bürojob ist nichts für mich und hier habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht."