Waldshut-Tiengen Pius Strittmatter von der Stadtreinigung sorgt auch sonntags für saubere Straßen

Sonntagsdienst: Pius Strittmatter von der Stadtreinigung muss auch an Sonntagen arbeiten gehen. Über diese ungewöhnliche Arbeitszeit und wie er damit klarkommt berichtet er in unserer neuen Serie.

Viele Dinge halten wir für selbstverständlich – zum Beispiel, dass unsere Bushaltestellen, Parkplätze und Straßen sauber sind. Genau das ist der Job von Pius Strittmatter. Gerade am Sonntag, wenn viele Menschen ihre freie Zeit nutzen, um durch die Städte und Parks zu spazieren, soll überall aufgeräumt sein.

Dafür steht der 50-Jährige auch sonntags um 5 Uhr auf und begibt sich zum Baubetriebshof der Stadt Waldshut-Tiengen im Kaitle. Um 6 Uhr beginnt seine Arbeit als Stadtreinigungsmitarbeiter. Die Stadtreinigung teilt sich in zwei Zwei-Mann-Trupps auf, die zum Einen für Waldshut und zum Anderen für Tiengen zuständig sind. Der Zuständigkeitsbereich von Strittmatter und einem seiner Kollegen ist Tiengen.

Mit einem kleinen, weißen Müllwagen und ausgerüstet mit Besen und Schaufel, drehen sie ihre Runden in der Innenstadt. Müllkörbe werden gelehrt, Abfall eingesammelt, Treppen gefegt und Laub weggekehrt – die Stadt wird sauber gemacht. Anders als unter der Woche wird nicht das gesamte Gebiet des Stadtbezirks, sondern nur die Fläche innerhalb der Kreisstadt gereinigt.

Aus diesem Grund ist seine Sonntagsarbeit auch schon um 9 Uhr vormittags beendet, unter der Woche arbeitet Strittmatter teils bis 16 Uhr. Im Grunde bleibt seine Arbeit im Jahresverlauf die selbe, es gibt allerdings saisonale Unterschiede. \"Im Herbst ist immer viel zu tun wegen dem ganzen Laub, das herunterkommt. Auch im Sommer, wenn es warm ist und die Leute draußen feiern, gibt es viel zu tun\", berichtet er aus seiner Erfahrung.

Das Arbeiten am Sonntag war eine Umstellung für den Vater von drei Kindern, nachdem er 23 Jahre für die Marmeladenfabrik Simmler in Lauchringen gearbeitet hatte und vor zweieinhalb Jahren zum Baubetriebshof Waldshut-Tiengen wechselte. In seinem vorherigen Beruf musste er am Wochenende nicht arbeiten, hatte aber rein zeitlich gesehen mehr Arbeit in der Woche als bei der Stadtreinigung.

Hier muss der Samstag, an dem die Stadtreinigung frei hat, als Ersatz-Sonntag herhalten. Diesen nutzt Strittmatter, um Arbeiten an seinem Haus in Albbruck durchzuführen. Auch die Zeit am Sonntag nach dem morgendlichen Feierabend ist für ihn Freizeit. Die Arbeit am Sonntag ist demnach etwas entspannter als unter der Woche, früh aufstehen muss Pius Strittmatter trotzdem. Spaß macht die Arbeit dennoch. \"Man verdient Geld dabei\", schmunzelt er.

Die Reihe

Was für viele Menschen selbstverständlich ist, ist für manche Berufstätige ein seltenes Privileg. Denn auch am Sonntag, dem „Tag der Ruhe“, an dem die meisten Geschäfte geschlossen haben, wird in einigen Berufen Hand angelegt. Die Reihe „Sonntagsdienst“ unserer Praktikanten Lennart Nickel und David Rutschmann stellt Menschen vor, die arbeiten müssen, während andere ausschlafen und frei haben.