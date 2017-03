Waldshut-Tiengen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt braucht Sanierung

Umfangreiche Renovierungsarbeiten stehen für die Peter-Thumb-Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen an. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf mehr als fünf Millionen Euro. Pfarrer Ulrich Sickinger und Architekt Axel Völkle geben einen Überblick über die notwendigen Sanierungsarbeiten.

Tiengen – Umfangreiche und kostenintensive Renovierungsarbeiten stehen für die Peter-Thumb-Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt an. Im Rahmen des Haushaltsplanes 2016/2017 befasste sich der Stiftungs- und Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena intensiv mit den seit 2007 geplanten Instandsetzungsarbeiten. Hierüber informierten Pfarrer Ulrich Sickinger und Architekt Axel Völkle vor kurzem in einer Pfarrversammlung die rund 40 Zuhörer aus der Kirchengemeinde. Sickinger gab zunächst einen groben Überblick über die voraussichtlichen Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten.

Demnach seien die Gesamtkosten auf mehr als fünf Millionen Euro geschätzt worden. Da diese Kostenhöhe derzeit auch nicht annähernd bewältigt werden könne, seien die Renovierungsmaßnahmen in einem zeitlichen Stufenplan in die Außensanierung, in die Innensanierung und in die Sanierung der Orgel unterteilt worden, erläuterte Sickinger. Als erste und dringendste Maßnahme soll die Außensanierung in Angriff genommen werden, um weitere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.

Für diese erste Phase liegt anhand einschlägiger Gutachten und Bewertungen eine Kostenschätzung von rund 2,1 Millionen Euro vor. Nach Abzug der in Betracht kommenden Zuschüsse und Kreditmöglichkeiten verbleibt für die Kirchengemeinde ein Eigenanteil von rund 400 000 Euro, der durch Spenden und sonstige Aktionen aufgebracht werden muss. Berücksichtigt sind dabei auch die für die Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von rund 190 000 Euro. Rücklagen anderer Pfarrgemeinden aus der Seelsorgeeinheit blieben hierbei unberührt, informierte Sickinger die Besucher der Pfarrversammlung.

Eindrücklich stellte Architekt Axel Völkle in einer Bildpräsentation zum einen die bauliche Gesamtsituation der Seelsorgeeinheit dar sowie im Detail die Schäden und gleichzeitig die notwendigen Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Diese erstrecken sich im Bereich der Außensanierung im wesentlichen auf Putz- und Natursteinarbeiten an der Außenfassade, umfangreiche Zimmerarbeiten, Abdicht- und Dachdeckungsarbeiten, sowie Blechnerarbeiten hauptsächlich im Bereich der Turmhaube. Im Innenbereich gäbe es zwar schon viele Rissbildungen, das Gewölbe sei aber noch absolut sicher, sodass hier keine Gefahr bestehe, erläuterte Axel Völkle. Der neue Leiter des Kirchenchores Tiengen, Kantor Oliver Schwarz-Roosmann, informierte über den Zustand der Klais-Orgel, die 1957 eingebaut und altersbedingt ebenfalls sanierungsbedürftig sei. Im Bemühen, Mittel für die dringend notwendigen Renovierungsmaßnahmen zu requirieren, gab Werner Dörflinger bekannt, dass neben anderen geplanten Geldbeschaffungsmaßnahmen ein „Förderverein Peter-Thumb-Kirche“ gegründet werde, in welchem er verantwortlich mitwirken werde. Er lud die Zuhörer und die Bevölkerung zur Gründungsversammlung ein, die am 6. April um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Tiengen stattfinde. Wann mit den Maßnahmen begonnen werden könne, sei noch sehr ungewiss, so Ulrich Sickinger abschließend. Die notwendigen Mittel müssten erst im Haushalt eingestellt und genehmigt sein. Dies sei frühestens im Haushalt 2018/2019 denkbar. Insgesamt gehe er von einem etwa zehn Jahre dauernden Projekt aus, ergänzte Axel Völkle.

20 Gotteshäuser

Bauliche Gesamtsituation der Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena: Die Kirchengemeinde hat einen Gebäudebestand von 20 Kapellen und Kirchen, fünf Pfarrzentren/Pfarrsäle, fünf Pfarrhäuser, Altenpflegeheim St. Josef Tiengen, Betreutes Wohnen Tiengen und neun Kindergärten. In den vergangenen zehn Jahren erfolgten 24 Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 4,3 Millionen Euro.