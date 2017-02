WaldshutTiengen Pfarrfasnacht führt Besucher um die Welt

Die Tiengener Pfarrfasnacht hat dank vieler pfiffiger Ideen dem Publikum großen Spaß gemacht. Die Akteure nahmen das Narrenvolk mit in die "Verena-Air" und führten es närrisch um die Welt.

Tiengen (ufr) Hoch her ging es bei der Tiengener Pfarrfasnacht. Das Gemeinde-Team und die Kolpingfamilie hatten mit pfiffigen Ideen ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das im voll besetzten Pfarrsaal bestens unterhielt. Die Akteure nahmen das Narrenvolk mit der „Verena-Air“ auf eine närrische Reise um die Welt mit. Wartezeiten an Flughäfen überbrückten Christine Boger, Hans-Peter Boger und Regina Bennek. Sie führten durch das Programm und begeisterten dabei sowohl mit Gesang als auch mit Plaudereien, die vor närrischem Scharfsinn nur so sprühten und einen Lacher nach dem anderen auslösten.

Auch Kinder standen mit der „Neue-Wege-Gruppe“ von Silke Keller auf der Bühne. Das Publikum feierte sie für eine schwungvolle spielerische und tänzerische Darbietung, bei der sie Kinder aus verschiedenen Ländern darstellten. Tänzerisch punkteten auch Marielle, Pitter und Louis aus der Partnergemeinde San Martin de Porres. Sie sind zurzeit in Tiengen und ließen peruanischer- Tanz- und Lebenslust freien Lauf. Jede Darbietung gab der guten Laune neuen Schub. Der amüsante „Wetterbericht“ zweier Frauen (Familienkreise) ebenso wie Stewardess Babette (Anneliese Keller und katholische Frauengemeinschaft), die im Jumbo-Jet nach Teneriffa unterwegs war.

Aktuelles in gereimter Form aus aller Welt – auch aus der Schweiz – brachte der Pastoralreferent Konrad Sieber in seiner Büttenrede unters Narrenvolk. Er stellte fest, dass unsere Nachbarn auch am Nationalfeiertag „arbeiten“: „Statt ämol tief durchzuschnaufen, hocken sie bei uns, um einzukaufen.“ Unter dem Jubel des Narrenvolks, endete das Programm mit Gesang: Der fernsehbekannte Florian Boger trat auf und stimmte unter anderem „Ein Hoch auf uns“ an. Und im großen Finale standen alle Akteure auf der Bühne und Hans-Peter Boger sang „Ich war noch niemals in New York“. Danach war aber noch längst nicht Schluss. Mit Schunkelrunden und Polonaisen zwischen den Programmpunkten bereits bestens von Enrico Meoni und Rosetta eingestimmt, feierte und tanzte das Narrenvolk weiter in die Nacht hinein.

