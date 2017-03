Waldshut Petra Ruch über Kirchenmusik: "Musik verbindet Menschen im Glauben"

Auf einen Kaffee mit…Petra Ruch, die sich seit 2015 als Vorsitzende des Fördervereins Musik in Liebfrauen für die Unterstützung und den Erhalt der Kirchenmusik in der katholischen Kirche in Waldshut engagiert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Frau Ruch, welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement für die Kirchenmusik in der Waldshuter Liebfrauenkirche?

Der Förderverein unterstützt die gesamte Bandbreite an kirchenmusikalischer Arbeit in der katholischen Liebfrauen-Gemeinde in Waldshut. Musik in der Kirche ist für mich etwas ganz Besonderes. Sie verbindet Menschen im Glauben, aber auch darüber hinaus. Und außerdem gibt es einfach sehr viel wunderschöne Kirchenmusik, die wir zur Aufführung bringen wollen. Dafür braucht man neben Menschen, die gerne Musik machen, auch Geld und Organisation. Dort möchten wir als Förderverein und ich als Vorsitzende helfen. 2005 wurde der Förderverein von der damaligen Kantorin Silvia Gersak gegründet, auch um dieses Kulturgut zu pflegen.

Warum müssen kirchmusikalische Konzerte besonders gefördert werden?

Auch bei der Kirchenmusik ist, wie bei fast allen kulturellen Veranstaltungen, die Finanzierung eine sehr schwierige Sache. Obwohl sich die Chorsängerinnen und Chorsänger natürlich alle ehrenamtlich engagieren und unsere Dirigenten und Chorleiter als Kantoren bei der Kirche angestellt sind, sind Konzerte eine teure Angelegenheit. Bei der Aufführung von Haydns Schöpfung im vergangenen Jahr kamen wir schnell auf Kosten von über 20 000 Euro, da bei solchen Projekten sehr viele Menschen mitwirken. Das Orchester und die Solisten sind Berufsmusiker, die müssen fair bezahlt werden. Dazu kommen noch Kosten für Noten und manchmal auch für Aufführungsrechte. Diese Summe ist nicht durch den Kartenverkauf reinzuholen. Wir teilen die Kosten im Normalfall zwischen Kirche, Stadt und Förderverein auf, so zahlt jede Partei nur ein Drittel.

Was waren für Sie die Höhepunkte, die durch Ihre Arbeit gefördert wurden?

Das waren ganz klar die großen Oratorien und Messen, die wir jährlich aufführen. Seit Fördervereinsgründung gab es da schon Haydns Schöpfung, Mendelssohns Paulus, Bachs Johannespassion und sein Weihnachtsoratorium sowie Orchestermessen und Kantaten-Gottesdienste. Natürlich waren auch die Kirchenmusikfestivals in den vergangenen beiden Jahren etwas sehr Besonderes und Spannendes für mich. Aber ich genieße auch die einfachen Gottesdienste, die ja sehr oft von den Chören unserer Gemeinde musikalisch gestaltet werden. Diese sind, gerade von Kindern und Jugendlichen gestaltet, eine herzergreifende Sache.

Sie sind Lehrerin. Nimmt die Förderung der Kinder- und Jugendchöre für Sie einen speziellen Stellenwert ein?

Natürlich. Im vergangenen Jahr schloss ich die Kinderchorleitungsausbildung der Erzdiözese Freiburg ab. Mir ist die musikalische Ausbildung von jungen Leuten besonders wichtig, die Singschule DoReMi liegt mir somit sehr am Herzen. Da freut es mich, dass wir als Förderverein einige Chorfahrten mitfinanzieren konnten. Die Singschule war zum Beispiel bei den Jugendchortreffen des Pueri Cantores-Verbandes in Granada, Würzburg und Trier. In diesem Jahr werden die Kinder und Jugendlichen nach Regensburg fahren. Diese Chorfahrten sind, glaube ich, für alle Beteiligten ganz besondere Erlebnisse.

Welche Pflichten bringt eine Mitgliedschaft im Förderverein mit sich?

Keine, außer dem Mitgliedsbeitrag natürlich. Wir freuen uns, wenn uns jemand organisatorisch unterstützen möchte, in der Kirche Nummern kleben oder am Einlass Karten kontrollieren möchte, aber bisher konnten wir das ganz gut im Vorstand regeln. Vor allem haben die Mitglieder aber Vorteile: Ein Vorkaufsrecht und zehn Prozent Ermäßigung auf Konzertkarten. Und natürlich tragen sie zum Erhalt der kirchenmusikalischen Konzerte in unserer Gemeinde bei.

Was schätzen Sie an der Kirchenmusik, welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft?

Sehr weite Teile unserer kulturellen musikalischen Vergangenheit sind von der Kirche geprägt. Mozart, Bach, Mendelssohn, alle haben Musik für die Kirche geschrieben. Ich mag die Verbindung zu den Geschichten aus der Bibel, zu den Festen. Das gibt einen besonderen spirituellen Charakter. Die Herausforderungen sehe ich da klar bei der Jugend. Kirche scheint uncool zu werden, Kirchenmusik erst recht. Ich bin froh, dass wir mit der Singschule eine Institution haben, die jungen Menschen dieses unglaubliche kulturelle Erbe näher bringt und sie für die Musik im Allgemeinen begeistern kann. Die Jugendkantorei musiziert bei den großen Oratorien zum Beispiel gemeinsam mit dem Kirchenchor, um den jungen Sängern die Möglichkeit zu geben, so ein großes Werk aufzuführen. Dieses Erlebnis weckt hoffentlich bei dem einen oder anderen Jugendlichen das Interesse und die Liebe für Kirchenmusik. Und ich hoffe, dass wir auch mit unseren anderen Konzerten dazu beitragen können.

Zur Person

Petra Ruch (51) ist seit 2015 Vorsitzende des Fördervereins Musik in Liebfrauen und engagiert sich musikalisch in der katholischen Pfarrgemeinde Waldshut. Seit 1992 singt sie im Waldshuter Kirchenchor, immer wieder auch als Kantorin. 2016 absolvierte sie die Prüfung des Freiburger Amts für Kirchenmusik zur Kinderchorleiterin. Die unverheiratete Lehrerin aus Waldshut unterrichtet an der Grundschule Nöggenschwiel.