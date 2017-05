Waldshut-Tiengen Peter-Thumb-Konzerte tauchen in jüdische Musiktradition ein

Das Ensemble "TutzFrequenz" tritt am Sonntag, 21. Mai, im Rahmen der Peter-Thumb-Konzerte in der Stadtpfarrkirche in Tiengen auf.

Tiengen (wd) Das Eintauchen in jüdische Musiktradition in Form einer "musikalischen Reise durch virtuose Klezmer-Welten" präsentieren am Sonntag, 21. Mai, 20 Uhr, die Peter Thumb-Konzerte in der katholischen Stadtpfarrkirche in Tiengen. Einem Ort, in dem der von Magdalena Bucher geführte "Freundeskreis Jüdisches Leben in Tiengen" höchst verdienstvoll und international vernetzt ausgesprochen kreativ an die von der NS-Herrschaft brutal beendete jüdische Tradition der Klettgaustadt erinnert.

Klezmer, wörtlich "Gefäß des Liedes", ist eine aus dem aschkenasischen Judentum stammende Volksmusiktradition. Etwa um das 15. Jahrhundert entwickelten "klezmorim" genannte Volksmusikanten eine Tradition weltlicher, nichtliturgischer jüdischer Musik. Sie orientieren sich an religiösen Traditionen, die bis in biblische Zeiten zurückreichen; ihre musikalische Ausdrucksweise entwickelte sich indessen weiter bis in die Gegenwart. Das Repertoire besteht vor allem aus Musik zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen. Unter Klezmer versteht man vorwiegend instrumentale Musik.

Die Reise durch virtuose Klezmer-Welten unternimmt das Ensemble "TutzFrequenz". Es besteht aus dem an der Musikschule Südschwarzwald lehrenden Solisten Teddy Ezra, Janis Tretjuks und Ido Azrad auf den Instrumenten Klarinette, Bassetthorn und Bassettklarinette.

Die drei Ausnahmemusiker trafen sich während ihres Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und gründeten 2012 ihr Ensemble. An nationalen und internationalen Musikfestivals sowie zahlreichen anderen Auftritten begeisterten sie mit ihrer künstlerischen und technischen Flexibilität das Publikum. Ihr Repertoire umfasst neben der jüdischen Klezmer-Volksmusik auch ein breites Spektrum an klassischer und neuer Musik.

zu dem nicht alltäglichen Konzert am Sonntag in Tiengen ist frei. Es findet eine Kollekte statt.