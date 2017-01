Waldshut-Tiengen Pascal Schneller spricht über seine Arbeit als nebenberuflicher Diakon

Pascal Schneller ist seit einem Jahr nebenberuflich ständiger Diakon in der katholischen Seelsorgeeinheit St Verena Mittlerer Hochrhein. Im Interview spircht er über seien Aufgabe und die Zukunft der katholischen Kirche.

Herr Schneller, Sie wurden vor über einem Jahr zum ständigen Diakon geweiht. Wie war diese Zeit für Sie?

Das vergangene Jahr war sehr interessant. Ich habe meine Gemeinde unter einem anderen Fokus erlebt und wurde selbst ganz anders wahrgenommen. Die Gruppierungen sind froh, dass ich da bin, besonders für die Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten. Ich muss aber auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent von vier bis sechs Stunden pro Woche nicht überschreite. Denn für einen verheirateten Diakon sollte an erster Stelle immer noch die Familie stehen.

In welchem Aufgabengebiet waren Sie im vergangenen Jahr tätig?

Das diakonische Feld umfasst bei mir, dass ich als pastorale Ansprechperson für die Kindertagesstätten in der Seelsorgeeinheit St. Verena Mittlerer Hochrhein bin. Im Speziellen begleite und befähige ich die Erzieher sowie die Elternbeiräte in den kirchlichen Bereich. Außerdem werde ich in der Seelsorgeeinheit bei Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten und im Gemeindegottesdienst als Diakon eingesetzt.

Hat sich Ihr Leben durch die Weihe zum ständigen Diakon verändert?

Verändert hat sich dadurch für mich nicht viel. Es gab Tätigkeitsbereiche der pastoralen Arbeit, die ich abgeben musste, andere neue Bereiche kamen hinzu. Ich merke einzig, dass ich mir manchmal schon bei Äußerungen und Kommentaren doppelt überlege, wie ich es formulieren soll (lächelt).

Sie sind verheiratet und Vater von zwei Kindern (4 und 8). Werden Sie von Ihrer Familie in Ihrem Amt unterstützt?

Ja, ich werde unterstützt. Ich sehe es als positiv an, dass meine Frau manches in der Kirche auch mal hinterfragt. Dadurch bekomme ich im Gedankenaustausch oft einen anderen Betrachtungswinkel, der für mich dann durchaus gewinnbringend in meiner Tätigkeit sein kann. Ich habe mich besonders gefreut, dass meine Tochter mit großer Freude mit dem Jugendchor Doremi beim Krippenspiel mitgemacht hat.

Was hat Ihnen in Ihrer Arbeit am meisten Freude gemacht?

Der ganze diakonische Dienst macht mir viel Freude. Der Kontakt mit den Menschen in unserer Seelsorgeeinheit, insbesondere die direkte Begegnung mit Einzelnen. Besonders freue ich mich, wenn ich neue Helfer für Aufgaben in der Seelsorgeeinheit finden, oder bisherige in ihrer Arbeit bestärken kann.

Gab es auch schwierige Momente?

Ja, es gab auch schwierige Momente. Ursprünglich war bei mir geplant, dass ich als mein diakonisches Feld die Leitung der Notfallseelsorge im Landkreis Waldshut mit einem Team von zehn Notfallseelsorgern übernehmen sollte. Leider kam es auf höherer politischer Ebene nicht zu einer Einigung zwischen Landkreis, DRK und den Kirchen über die Integration der Notfallseelsorge. Somit war das Projekt Notfallseelsorge beendet, was ich bis heute sehr bedauere.

Viele Menschen haben Mühe damit, sich mit den Inhalten der Kirchen zu identifizieren. Wie sehen Sie die Kirche der Zukunft?

Die Kirche der Zukunft wird ganz sicher eine Gemeinschaft sein, die weiterhin in sozialen Bereichen tätig sein wird. Diese Dienste könnten meiner Meinung nach noch ausgedehnt werden. Die Gemeindeteams werden eine noch größere Bedeutung bekommen, und die Kirchen vor Ort werden noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das priesterzentrierte Denken sollte nicht mehr im Mittelpunkt stehen, denn auch befähigte Wortgottesfeierleiter vor Ort können gute Gottesdienste gestalten. Ganz sicher wird man auch über die Rolle der Frau in der Kirche sprechen. Die Überlegungen, dass Frauen zum Diakonat zugelassen werden, könnte ein Beispiel dafür sein. Aber auch den „Viri probati“ (lateinisch für „bewährte Männer“) also verheirateten Diakonen den Weg zum Priesteramt zu öffnen.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?

Die Stärkung der Ortskirchen und dass die örtlich gewachsenen Gemeinschaften nicht auseinanderbrechen. Ich wünsche mir, dass auch unsere Kinder und deren Nachkommen eine Kirche als Gemeinschaft und im Dienst am Nächsten leben und erleben dürfen. Und Papst Franziskus wünsche ich ein langes Leben.

Zur Person

Pascal Schneller ist gebürtiger Schweizer, lebt aber seit 16 Jahren in Deutschland. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und im Seelsorgeteam der Seelsorgeeinheit St. Verena Mittlerer Hochrhein als ständiger Diakon tätig. Er ist „Außenminister“ im Vorstand der Vereinigung Alt Waldshut und hauptberuflich als Planer und Koordinator der ambulanten Krankenpflege bei der Spitex der Stadt Zürich tätig.