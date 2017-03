Gurtweil Ortschaftsrat: Gurtweiler wollen wieder Tempo-30 in der Rathausstraße

Der Ortschaftsrat Gurtweil will für die Wiedereinführung der Tempo-30-Zone in der Rathausstraße kämpfen. Die Begrenzung wurde im Juni 2016 durch das Regierungspräsidium aufgehoben. Thema war auch das Lärmschutzgutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Dieses soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Mai vorgestellt werden.

(uGurtweil will für die Wiedereinführung der 30-Zone in der kompletten Rathausstraße kämpfen, dies wurde in der jüngsten Ortschaftratsitzung deutlich. Im Juni 2016 war die Begrenzung vom Regierungspräsidium wegen Unzulässigkeit aufgehoben worden, Gurtweil stemmte sich dagegen und die Stadt gab ein Lärmschutzgutachten in Auftrag, das bei entsprechenden Ergebnissen Grundlage für eine rechtlich abgesicherte Geschwindigkeitsbegrenzung sein könnte.

Erste Auswertungen stellte Ortsvorsteherin Marina Schlosser in der Ortschaftsratsitzung vor: Während in der Schlüchttalstraße die gemessene Lärmbelastung so hoch ist, dass Schutzmaßnahmen erforderlich sein könnten, ist dies aller Voraussicht nach für die Tiengener Straße nicht und für die Rathausstraße nur für einen Teil im Einmündungsbereich zur Schlüchttalstraße der Fall. Ein Anwohner drückte in der Sitzung sein Unverständnis über das Gutachten aus, gerade im Bereich der serpentinartigen Kurven in der Rathausstraße würden die Autofahrer aufs Gaspedal drücken. Ein anderer Bürger forderte, für andernorts bereits weit verbreitete 30-Zonen endlich auch in unserer Gegend eine Lanze zu brechen.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Mai steht das Gutachten auf der Tagesordnung und Ortsvorsteherin Schlosser wird sich im Namen Gurtweils für Tempo 30 in der kompletten Rathausstraße aussprechen. Was ihrer Aussage nach sicher kommt, sind in der Rathausstraße eine Längenbegrenzung für Lastwagen und ein Mittelstreifen.

Auch in einer anderen Angelegenheit will Schlosser das Gespräch mit der Stadt suchen: Im Zuge verstärkter Sicherheitsauflagen musste der Männerchor bei seiner "Oldie-Night" an Fasnacht zwei externe, recht teure Ordnungskräfte verpflichten. Da es bislang nie Probleme gegeben hätte, bezweifelt der Ortschaftsrat die Notwendigkeit dieser Auflage. Sprechen will Schlosser auch mit der Volksbank, die zum 1. April in Gurtweil ihre Filiale schließt. Sie will anregen, dass wenigstens wie bei der Sparkasse, Bankautomaten in Gurtweil bleiben, eventuell – so ein Vorschlag – im Gebäude der Sparkasse.

In trockenen Tüchern ist die Brandschutzsanierung der Halle, für die im Haushaltsplan 320 000 Euro veranschlagt sind. Nach den Sommerferien starten die drei- bis vierwöchigen Sanierungsmaßnahmen. Nach Vorinformationen von Ortschaftsrat Olaf Eichkorn in Sachen "Schnelles Internet" wird in der nächsten Ortschafsratsitzung am 10. Mai ein Mitarbeiter der Stadt über den Sachstand und das weitere Vorgehen nach Ablauf des Markterkundungsverfahrens sprechen.