Waldshut "Opfer nehmen's mit Humor", sagt Narro-Zunftmeister Joe Keller

Auf einen Kaffee mit... Joe Keller, der sich als Zunftmeister der Narro-Zunft Waldshut auch um die Narrenzeitung kümmert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Keller, am 11. Februar wird die Narrenzeitung verkauft. Verraten Sie mir den Aufmacher oder ist der noch streng geheim?

Hmm, der Aufhänger ist oder sollte eigentlich stadtbekannt sein, und trotzdem bleibt er bis zum Verkauf das Geheimnis des Geldedrummlers.

Haben Sie als Zunftmeister direkt mit der Produktion zu tun oder sind Sie eher ein Koordinator?

Nein, ich bin, glaube ich, zumindest nur verantwortlich für den Inhalt. Mit der Produktion habe ich nicht viel zu tun. Die Tätigkeit des Zunftmeisters liegt darin, die Gemüter zu besänftigen und den einen oder anderen dicklichen Bauch zu streicheln.

Wie viele Narren-Redakteure gibt es?

Momentan sind es drei Redakteure, ein Aushilfsredakteur, eine Auszubildende und eine Fotografin/Gestalterin. Und auch vom Müdkurier gibt es Unterstützung.

Wer sammelt die Ideen für die Themen?

Im Laufe des Jahres sammeln die Zünftler und dessen Freunde sämtliche Missgeschicke diverser Personen. Die Prominenz sorgt dann schon selber für die nötigen Fettnäpfchen.

Welche Kriterien muss ein Artikel erfüllen?

Ein Artikel sollte fundiertes Wissen aber auch närrischen Blödsinn enthalten. Die Mischung macht's.

Gibt es eine besonders amüsante Geschichte aus dem Geltedrummler, die Sie nicht vergessen?

Puhhh, bei so vielen Artikeln die sich in den vergangenen Jahren angesammelt haben, sind es sehr viele, die nennenswert wären.

Gab es schon einmal Ärger nach einer Produktion? Oder nehmen es Ihre Opfer mit Humor?

Mir ist nicht bekannt, dass es mal einen Fall Ärger gab. Unsere „Opfer“ nehmen es mit Humor, was bleibt ihnen anders übrig. Naja, was ein richtiger Promi sein möchte, der sollte auf jeden Fall mal in der Narrenzeitung aufgetaucht sein.

Wie lange dauert die Produktion?

Immer länger, nein Spaß. Unser Team ist etwa drei Monate am Suchen, Schreiben und Fötili machen.

Wie hoch ist die Auflage?

Die Auflage beträgt 2000 Stück.

Gibt es Resonanz von den Lesern?

Ja, natürlich. Die letzten Jahre durfte unser Zeitungsteam nur Lob und Wohlwollen einkassieren.

Gibt es Grenzen beim redaktionellen Inhalt?

Es sollte nicht allzu persönlich werden oder gänzlich unter der Gürtellinie sein. Einfach Humor mit bissel Biss und etwas mehr Verstand.

Wo gibt es die Narrenzeitung zu kaufen?

Die Zeitungen sind ab dem 11. Februar ab 9 Uhr vor dem Oberen Tor in Waldshut käuflich zu erwerben. Die Kappenabendkarten werden – übrigens zum ersten Mal – zeitgleich in der Alten Schule verkauft. Mann/Frau wird uns hören und sehen.

Zur Person

Jürgen „Joe“ Keller (52) ist gebürtiger Waldshuter und hat zwei Kinder. Von Beruf ist er Werbetechniker und arbeitet bei Siebdruck Reck in der Schmittenau, wo er auch seine Ausbildung absolviert hat. Privat ist er bei der Narro-Zunft Waldshut engagiert, der er seit 25 Jahren angehört und deren Zunftmeister er ist. Außerdem ist er Mitglied im VfB Waldshut, bei dem er auch als Aktiver gespielt hat.