WaldshutTiengen Oliver Stanik über seine Rolle als Narrenbolisei: "Ich empfinde es als Ehre"

Auf einen Kaffee mit...Oliver Stanik, der sich als Narrenbolisei der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen sehr wohl fühlt. Im Interview spricht er über die ersten und kommenden Einsätze und wie er als Neumitglied der Narrenzunft zu dieser Aufgabe kam.

Herr Stanik, kaum in die Zunft eingetreten und gleich darauf Narrenbolisei, wie kam es zu dieser steilen Karriere?

Dietmar Fritz ist Zunftrat und spielt auch Hallenfußball. Er hat mich öfter angesprochen, ob ich nicht Zunftmitglied werden will. Ich war grundsätzlich nicht abgeneigt und als er mich aufforderte, in eine Sitzung ins Schloss zu kommen, bin ich einfach hingegangen. In dieser Sitzung wurde ein Nachfolger für Ralf Kögel gesucht, der sein Amt als Narrenbolisei abgegeben hatte. Niemand hat sich als Nachfolger gemeldet und es wurde schon in Erwägung gezogen, außerhalb der Reihen des Zunftrats zu suchen. Da habe ich gesagt, wenn ihr kein Problem damit habt, dass ich gerade erst dazu gekommen bin, mache ich es. So bin ich gleichzeitig Zunftratgeselle und Narrenbolisei geworden. Mein jetziger Chef, Klaus-Dieter Ritz, war übrigens auch Mal Narrenbolisei.

Auf wen muss sich Heidi Maier künftig einstellen?

Ich bin ein Mensch, der das ganze Jahr über meistens gut drauf ist und im Grunde sehr umgänglich ist. Ich lache gern, manchmal auch über mich selbst und man kann sich in der Regel auf mich verlassen. Manchmal bin ich sehr direkt, aber die meisten wissen dann, wie es gemeint ist. Ich bin nach den Worten von Heidi Maier, der sechste Narrenbolisei in ihrer Karriere als Narrenmutter. Persönlich haben wir uns erst jetzt kennengelernt, sie hat aber meine Eltern gekannt. Ich denke, wir sind ein gutes Gespann.

Narrenmutter und Narrenbolisei müssen an Fasnacht eine gewisse Haltung bewahren, wird Ihnen das schwerfallen?

Nein, mir ist bewusst, dass wir die Tiengener Fasnacht und die Narrenzunft 1503 repräsentieren, Vorbild sein müssen und eine gewisse Verantwortung haben. Ein bisschen trinken ist erlaubt, aber über die Stränge zu schlagen, wie viele es zum Beispiel bei der Hoorigen Mess tun, wäre amtsschädigend.

Sind Sie ein großer Fasnachtsfan?

Ja, die schwäbisch-alemannische Fasnacht hat mir schon immer gut gefallen. Den Karneval habe ich auch erlebt, ihn aber im Vergleich dazu immer langweilig gefunden. Mein Opa Johann Rossa war lange, als ich ein Teenager war, Narrenrichter. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er sein Häs, ich habe damals Kutte gesagt, anzieht und habe ihn beim Umzug mitlaufen gesehen. Es ist also auch familiär gesehen eine Verbindung da. Außerdem bin ich ja nicht nur Narrenbolisei, sondern werde als Zunftratsmitglied auch bei den kommenden Festen wie dem Schwyzertag mit dabei sein. Ich lebe seit über 30 Jahren in Tiengen, fühle mich als Tiengener und finde die Geschichte Tiengens interessant. Dass die Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengens Geschichte und Brauchtum weiterträgt, finde ich gut.

Wie gefallen Sie sich im Häs der Narrenbolisei?

Gut, ich finde das Häs, eine alte Polizeiuniform, sehr schön und bin schon ein bisschen stolz darauf und empfinde es als Ehre, es tragen zu dürfen. Ich habe die Uniform von Ralf Kögel übernommen, von den Längenmaßen her hat es gestimmt, wir sind etwa gleich groß. Ich bin nur etwas kompakter als er, habe dann aber etwas abgenommen, so dass sie jetzt passt. Die Schuhe sind mir ein bisschen zu groß, aber mit dicken Socken geht es. Einzig den Helm habe ich mir selber im Internet besorgt. Ich habe eine echt badische Pickelhaube gefunden, die sehr gut passt.

Wann hatten Sie Ihre ersten Einsätze als Narrenbolisei?

Das erst Mal, als wir in der Tiengener Fußgängerzone Glühwein und Karten für den Düengemer Obed verkauft haben. Narrenmutter Heidi war auch dabei und die Katzenröllis. Es war bitterkalt und ich hab mir einen abgefroren, deshalb habe ich mir dann auch erlaubt, einen Schal um die Uniform zu legen. Offizielle Premiere war aber Ende Januar beim VSAN-Landschaftstreffen in Markdorf. Es ging alles gut und es war gottseidank auch nicht mehr so kalt. Der SWR hat den Umzug live übertragen. Heidi hat Narri gerufen und ich Narro geantwortet. Einzig vom Schellen hatte ich danach ein bisschen Muskelkater. Eine Stunde lang immer wieder schellen geht schon in den Arm. Die Schelle wiegt sicher so zwei Kilo und meine weißen Handschuhe waren sehr rutschig, sodass ich die Schelle immer sehr fest halten musste, damit sie mir nicht wegrutscht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht Handschuhe mit Noppen.

Die richtig "harten" Tage kommen ja noch

Ja, am Anfang ist mir schon ein bisschen angst und bange geworden, als ich die vielen Termine gesehen habe, vor allem an den Wochenenden. Mir ist klar, dass besonders auch der Schmutzige Dunschdig sehr hart werden wird. Aber da mir mein Job als Narrenbolisei großen Spaß macht, werde ich auch dies überstehen.

Zur Person

Oliver Stanik (45) wurde in Lippstadt/Nordrhein-Westfalen geboren. Im Alter von 13 Jahren kehrte er nach Tiengen, den Heimatort seiner Mutter, zurück. Er lernte bei der Volksbank Hochrhein Bankkaufmann und ist heute dort als IT-Manager tätig. Im Herbst vergangenen Jahres wurde er Mitglied der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen und übernahm nach dem Rücktritt von Ralf Kögel die Rolle der Narrenbolisei. Er ist damit der "Neue" an der Seite von Narrenmutter Heidi Maier. Die Beiden haben die Hauptaufgabe, die Narrenzunft Tiengen bei Fasnachtsveranstaltungen in Tiengen und auswärts zu repräsentieren. Oliver Stanik ist ledig und hat keine Kinder. Seine Hobbys sind Hallenfußball, mit Freunden unterwegs sein und reisen. Thailand ist sein Lieblingsland.