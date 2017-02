Oberalpfen Oberalpfen bestens gelaunt

Tratschabend unterhält als köstliches SpektakelVereine bieten witzige Pointen und tolle Show

Ein köstliches Spektakel boten die Oberalpfener Vereine beim traditionellen Tratschabend in der Gemeindehalle. Für den obligatorischen Tratsch sorgten zwei Büttenredner: Debütant Roland Baumgartner knöpfte sich den Lauftreff vor: „Pirmins gefürchtete Männerriege“. Nach ein paar flotten Liegestützen präsentierte er seinen Adoniskörper mit Waschbrettbauch: „Kein Sport für Laien, wir tun uns arg kasteien, aber wir machen alle mit, weil's hinterher was zum Suufe git.“

In perfekten Reimen nahm Ortsvorsteher Armin Arzner die sanitären Verhältnisse im Jugendtreff WHO (Wäschhüsle Oberalpfen) aufs Korn. Er empfahl der Dorfjugend, es einmal mit einem Spaltenboden zu versuchen, wie er sich in Viehställen bewährt habe. (Anmerkung der Redaktion: Im Ortschaftsrat wurde bereits der Ausbau der Sanitäranlagen beschlossen.) Komik pur bot wieder die Hopfen-Vroni, alias Manfred Butz, die mit bayerischem Akzent durch das Programm führte. Ihr besonderer Gruß galt den Gästen aus Unteralpfen, ein Kompliment gab es für den Gesangverein, „der uns heute köstlich bewirtet“.

Für einen flotten Auftakt sorgte die gemischte Tanzgruppe des Narrenvereins, die als „bayrische Buaben und Madel“ eine rassige Show bot. Dass man auch im hohen Alter noch topfit sein kann, stellten die Seniorinnen der Frauengymnastikgruppe mit einem Rollatortanz unter Beweis. Ihr Motto: "Theo, wir fahr'n nach Lodz".

Als das Publikum eine Zugabe forderte, fragte die Hopfen-Vroni besorgt: „Gehts noch mal? Nicht dass eine einen Herzinfarkt bekommt.“ Spektakulär war auch der Auftritt der Nordic-Walking-Gruppe, die demonstrierte, dass es manchmal ganz sinnvoll sein kann, mit Stöcken bewaffnet unterwegs zu sein. Ihr Motto: „Turne bis zur Urne“.

Dann verlieh die Hopfen-Vroni den „Lausbuben-Award“: Der „Pokal“ ging an Thomas Albiez. Martin Siebold, der seit vielen Jahren aktiv an der Oberalpfener Fasnacht teilnimmt, präsentierte eine raffinierte Pantomime, einen kleinen Straßenmusiker mit Gitarre. Rainer Welte und Stefan Wolber boten eine akrobatische Show als Rapper. Ihr Refrain: "Gabi (die an diesem Tag Geburtstag hatte) ist unser Star".

