Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Ölmühlenfest in Tiengener Fahrgasse voller Erfolg

Einblick in ein altes Handwerk: Zum Ölmühlenfest lud der Verein zur Erhaltung am Sonntag ein. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, das historische Bauwerk von innen zu bestaunen. Das Rahmenprogramm mit Bewirtung und Musik kam bei den Gästen gut an.