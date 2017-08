Waldshut-Tiengen Ökologische Aspekte im Blick: Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat der Grünen, gibt Einblick in seine politischen Ziele

Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat der Grünen, steht Bürgern am Infostand in Tiengen Rede und Antwort.

Tiengen (hg) Mit den Bürgern in den Dialog treten ist die derzeitige Aufgabe des Grünen-Politikers Ulrich Martin Drescher, der für die Region Hochrhein und Hochschwarzwald, was den Wahlkreis Waldshut umfasst, in den Bundestag einziehen möchte. "Ich verstehe mich als Grüner-Pionier- Unternehmer", sagt Drescher, der in zahlreichen alternativen und ökologischen Unternehmensbereichen bisher aktiv tätig war. Am Tiengener Josefsbrunnen traf sich der Bundestagskandidat der Grünen am Infostand mit interessierten Bürgern und anschließend beim Stammtisch mit Parteifreunden in einem nahegelegenen Restaurant. Kernthemen der Gespräche waren die Sperrung der Albtalstraße, da diese als ein Stück Heimat sowie touristischer Magnet empfunden wird. "Es ist ein heikles Thema, wie man künftig damit umgeht, denn allein die Sicherung dieser Straße kostet sehr viel Geld", sagt der Politiker und könnte sich vorstellen daraus eine Strecke nur für Fahrradfahrer und Fußgänger zu machen.

Auch die Spitälerfrage treibt die Bürger in Waldshut-Tiengen um und hier verweist der politische Unternehmer aus Kirchzarten auf ein Pilotprojekt "gesundes Kinzigtal", das durch einen Verbund von Ärzten und Krankenkassen sowie einem medizinischen Versorgungszentrum erfolgsversprechend klingt. Sein Anliegen ist es aber auch, die Versorgung mit Hausärzten für die ländlichen Regionen zu verbessern, wobei Drescher hier die Kommunen mehr in die Pflicht nehmen will. Auch das Thema Zuwanderung spricht der Grünen-Politiker an und will sich für ein modernes Einwanderungsgesetz mit klaren Grundlagen einsetzen. "Wir brauchen schon allein aufgrund der demografischen Belange Zuwanderung und es ist billiger Leute aus Afrika hier auszubilden, als korrupten Politikern vor Ort das Geld hinterher zu tragen", betont Drescher.

Weitere wichtige Diskussionspunkte zu denen der Grüne klare Aussagen macht, ist die Verkehrsentwicklung. Für Drescher ist die Investition in weitere Autobahnen völliger Nonsens, da das autonome Fahren diese zusätzlichen Straßen künftig überflüssig macht. "Projekte wie die Untertunnelung des Falkensteigs, die Unsummen an Geld verschlingen brauchen wir dann gar nicht mehr", sagt der ökologische Pionier und ist sich sicher, dass die Digitalisierung die destruktiven Verkehrsgewohnheiten völlig verändern wird. Auch die regionale, ökologische Ernährung liegt dem bodenständigen Mann am Herzen, "vom Acker auf den Teller", diese Kette gilt es aufzubauen, denn die Anteile der regionalen Versorgung auch im Energiebereich muss laut Drescher gestärkt werden. Deshalb will er die Energiewende weiter vorantreiben, auch auf Windkraft setzen und die Wertschöpfung vor Ort sichern. "Das Geld soll im Land bleiben." Drescher ist am Freitagnachmittag in Hohentengen, am Samstag in Bonndorf und Stühlingen ebenfalls vor Ort, um mit Bürgern zu sprechen.