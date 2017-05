Waldshut-Tiengen OB Philipp Frank über die Kita Eichholzstraße: "Die schönste der Stadt"

Die Kindertagesstätte Eichholzstraße wurde mit einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet. Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank lobte die moderne Einrichtung in der Bergstadt und bezeichnete sie als "die schönste der Stadt".

Strahlender Sonnenschein, der Duft von Zuckerwatte und fröhliches Kindergelächter lockten am Samstagvormittag zahlreiche Besucher in die neue Kindertagesstätte Eichholzstraße auf dem Waldshuter Aarberg. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür wurde die bereits vor einem Jahr in Betrieb genommene Kindertagesstätte nun offiziell von Oberbürgermeister Philipp Frank eröffnet. Er sprach von einem "besonderen Tag für die Stadt" und bezeichnete die moderne Kindertagesstätte als die schönste in der Stadt sowie einer wichtigen Erweiterung des städtischen Betreuungsangebotes.

Architekt Thomas Oeldenberger ließ die drei Jahre vom Eingehen des Auftrages bis zum Tag der Eröffnung Revue passieren. Anschließend begrüßten die Kinder und Erzieherinnen die Gäste mit zwei einstudierten Liedern. Leiterin Kathrin Kern verglich die Kita mit einer Eiche, die langsam aber stetig wächst. Gestärkt durch die Wurzeln, der Stadt Waldshut-Tiengen, können das Kita-Team als Stamm und die Eltern als Äste die individuelle Entwicklung der einzelnen Blätter, Kinder, fördern und unterstützen.

Beim Tag der offenen Tür war einiges geboten. Für die Kinder gab es Luftballons, Kinderschminken, eine Süßigkeitenschleuder und den Spielplatz im Innenhof zum Austoben. Die großen Besucher konnten an einer Führung durch und um das Haus teilnehmen. Die zahlreichen Essens- und Aktionsstände wurden teilweise von auswärtigen Vereinen oder Einrichtungen übernommen. Auch das Kinderhaus St. Johannes war mit dabei. "Uns ist es wichtig zu zeigen, dass wir zusammenarbeiten hier auf dem Aarberg. Wir sind eine Gemeinschaft und keine Konkurrenz", betonte Leiterin Angela Schmidt-Rotzinger. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag von der Unterordnung "Noochschlag" von der Stadtmusik Waldshut.

Im Mai 2016 bezogen die ersten zwei Gruppen die neue Kita in der Bergstadt . Im September folgen zwei weitere. Zurzeit sind 40 Kinder in vier Gruppen untergebracht (zwei für bis Dreijährige, zwei für Kinder ab drei Jahren). Die Kita hat Kapazität für 73 Kinder. In der Kita arbeiten elf Erzieherinnen, ein Koch und eine Hausbeschafferin, Leiterin ist Kathrin Kern.