vor 2 Stunden Sebastian Sieracki Waldshut-Tiengen Nur zehn Doppelhaushälften: Bauprojekt in der Klausenstraße wird kleiner

Das Bauprojekt auf den Gaisäckern in Tiengen ist schon seit Längerem ein brisantes Thema. Nun ist eine Lösung in Sicht: Nach mehreren Einsprüchen wird die Planung nun in einer um die Hälfte reduzierten Version fortgesetzt.