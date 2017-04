Waldshut-Tiengen Nur noch begrenzt nutzbar: Brandschutzmängel haben Auswirkungen auf Waldshuter Stadtscheuer

Zwei Räume in der Waldshuter Stadtscheuer sind von dem unzureichenden Brandschutz betroffen. Einer darf nicht mehr genutzt werden, in den anderen dürfen nur noch 30 Personen. Bis Ende des Jahres sollen die Probleme behoben sein – wie genau, das ist noch unklar.

„Saniert 1985“ steht auf der Infotafel an der Stadtscheuer in der Waldtorstraße – bald werden wieder Arbeiten an dem mittelalterlichen Gebäude anstehen. Die Stadtscheuer ist eine der Bauten, die in der Kreisstadt von unzureichendem Brandschutz betroffen sind. Und das führt nun zu Einschränkungen in der Nutzung des Gebäudes. „Das ist im Raum im südlichen Dachgeschoss und im großen Raum im Erdgeschoss der Fall“, erklärt Hauptamtsleiterin Ingrid Eble. Dass Nachholbedarf in Sachen Brandschutz besteht und die derzeitige Situation nicht den aktuellen Bestimmungen entspricht, wurde bei einer Brandschutzbegehung im November 2016 festgestellt.

Derzeit darf der Raum im Dachgeschoss, in dem Vorträge stattfanden und die Vereinigung Alt-Waldshut Tänze einstudierte, nicht genutzt werden. Die Gründe: fehlende Abtrennungen zum Treppenhaus, eine entgegen der Fluchtrichtung aufschlagende Tür und das Fehlen eines zweiten Rettungsweges, der auch mit Geräten der Feuerwehr nicht gewährleistet wäre. Der große Raum im nördlichen Erdgeschoss darf noch genutzt werden, allerdings nur unter Auflagen. „Der Raum kann nur eingeschränkt genutzt werden. Die maximale Personenzahl wurde auf 30 Personen begrenzt“, sagt Hauptamtsleiterin Eble. Bei der Begehung wurde hier bemängelt, dass der Raum zwar über Zugänge nach außen verfüge, die jedoch als Fluchtwege nicht ausreichend qualifiziert seien. „Dies kann baulich mit geringem Aufwand realisiert werden, anders sieht es bei dem Raum im Dachgeschoss aus“, sagt Eble.

Hochbauamt, Baurechtsamt und Feuerwehr stehen laut Ingrid Eble in Kontakt, um voraussichtlich bis Jahresende eine Lösung für die beiden Räume erarbeitet und umgesetzt zu haben. Auch der Gemeinderat oder Bau- und Umweltausschuss werde sich noch mit der Aufrüstung befassen, wenn es um die Zurverfügungstellung von finanziellen Mitteln gehe. „Derzeit sind verschiedene Alternativen angedacht“, sagt Ingrid Eble, ohne ins Detail gehen zu wollen.

Bis dahin wird die Stadtscheuer noch eingeschränkt weiter genutzt werden. Schon zum Zeitpunkt der Begehung hatte das Hauptamt vertragliche Verpflichtungen mit verschiedenen Nutzern bis August 2017 abgeschlossen. „Die Verträge werden eingehalten, aber neue Mietverträge gibt es erst wieder nach der Aufrüstung“, erklärt Eble. Auch mit der Vereinigung Alt-Waldshut sei ein Gespräch geführt und auf das Risiko hingewiesen worden. Bis August stehen nun nur noch wenige Veranstaltungen in der Stadtscheuer an. Zweimal wird es Kindertheater-Aufführungen geben, auch ein Vortrag findet dort statt. „Das Risiko liegt mit bei der Hauptamtsleitung und zwar nicht nur das haftungsrechtliche, sondern auch das strafrechtliche“, sagt Ingrid Eble, die dadurch persönlich in der Verantwortung steht.

Stadtscheuer

Über die Historie der Stadtscheuer gibt es aufgrund des Stadtbrands von 1726 kaum Unterlagen. Damals brannte das Rathaus und dadurch Archivmaterial ab. Heute wird das Gebäude für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Das Gulaschessen im Rahmen der Chilbi findet ebenso in der Stadtscheuer statt, wie das Heringsessen der Narro-Zunft. Im Januar 2016 drängten sich über 200 Besucher in die Stadtscheuer, als der ehemalige Bundesaußenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch war.