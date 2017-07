vor 3 Stunden Roland Gerard Exklusiv Waldshut-Tiengen Noch ein neuer Möbelmarkt: Wer kauft eigentlich die ganzen Sachen?

Schon wieder wird in Waldshut-Tiengen ein neuer Möbelmarkt eröffnet. Die starke Präsenz von Einrichtungshäusern am Hochrhein wirft die Frage auf: Wer braucht eigentlich so viele Tische und Stühle, Regale und Schränke? Eine der Antworten findet sich in den Beziehungs-Geschichten der Kunden.