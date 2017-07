Waldshut-Tiengen Nichtraucher-Wettbewerb: Drei Klassen des KGT erhalten Prämie

Drei Klassen des Klettgau-Gymnasium Tiengen haben beim Nichtraucher-Wettbewerb "Be smart, don't start" mitgemacht. Für ihr Durchhaltevermögen gab es 100 Euro für die Klassenkasse.

Tiengen – „Rauchfrei bleiben lohnt sich“: 6800 Schulkassen haben sich dieses Jahr in Deutschland an dem Nichtraucherprojekt der AOK „Be smart, don't start“ beteiligt. Unter den 626 Klassen aus Baden-Württemberg waren auch die Klassen 7a, 8a und 8b des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen. Für ihr Durchhaltevermögen bei dem Wettbewerb wurden sie geehrt und mit einem Preis von jeweils 100 Euro für die Klassenkasse bedacht.

Überreicht wurden die Preise von Wilfried Könnecker, Kommunaler Suchtbeauftragter des Landkreises Waldshut und Jens Kalchthaler, Leiter des Gesundheitszentrums der AOK Bodensee in Waldshut. Das Projekt gibt es bereits seit 20 Jahren und sei ein voller Erfolg, erklärte Jens Kalchthaler. Teilnehmen können die Klassenstufen sechs bis acht, die sich verpflichten, im laufenden Schuljahr nicht mit dem Rauchen zu beginnen. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen, sagte Kalchthaler weiter.

Laut Jens Kalchtaler fangen 60 Prozent der Raucher bereits mit zwölf oder 13 Jahren mit dem Rauchen an. Zwar gehe die Zahl der Raucher langsam zurück, dennoch rauchen in Deutschland immer noch über 20 Millionen Erwachsene, etwa ein Viertel der Bevölkerung. Im Jahr 1991 wurden laut Kalchtaler 150 Milliarden Zigaretten geraucht, 2013 waren es 80 Milliarden.

„Ihr tragt dazu bei die Quote zu senken“, ermunterte Jans Kalchtaler, der Suchtbeauftragte des Landkreises, die jungen Leute. Insgesamt sei die Rauchquote bei den Jugendlichen bereits gesunken. Betrug sie im Jahr 2001 noch 28 Prozent, sei sie im Jahr 2015 bereits auf 7,8 Prozent gefallen. Die Zahl der Jugendlichen, die noch nie geraucht haben, lag im Jahr 2001 bei 40 Prozent, 2015 seien es dagegen 79,1 Prozent gewesen. Neben den mehr als 4000, zum Großteil schädlichen, Substanzen wie Arsen, Kadmium, Radon und Naphtalin sei Rauchen auch ein teures Vergnügen, erklärte Könnecker. Für 24 Milliarden Zigaretten werden laut Könnecker in Deutschland 300 Millionen Euro ausgegeben. Dafür könne man jeden Einwohner im Landkreis Waldshut mit 150 000 Euro beglücken oder man könnte 34 Millionen iPhone 7 kaufen. Der Suchtbeauftragte nannet eine weitere Zahl: Wer von 13 bis 18 Jahren täglich zehn Zigaretten kaufe, gebe 5000 Euro aus. Viele gute Gründe um Nichtraucher zu bleiben, so Könnecker.

