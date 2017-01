WaldshutTiengen Neues Theatererlebnis: Ganz ohne Sprache

Das "Freie Hochrhein Schauspiel" bringt mit "Der müde Tod" Fritz Langs berühmten Stummfilm aus dem Jahr 1921 auf die Bühne. Premiere ist am 18. Januar. Wie im Original, bleiben die rund zehn Darsteller stumm, ihr Spiel wird aber über die gesamte Spieldauer von klassischer Live-Musik begleitet.

Tiengen – Ein ganz neues Theatererlebnis jenseits der Sprache erwartet die Besucher bei der kommenden zweiten Aufführung des "Freien Hochrhein Schauspiels" im Schlosskeller. Das Ensemble bringt nach Effi Briest Ende 2015, mit "Der müde Tod" Fritz Langs berühmten Stummfilm aus dem Jahr 1921 auf die Bühne. Regie führt Daniel Leers, der in das Stück einführen wird. Ein von seinem "Job" ermüdeter Tod (David Miller) wird von einer jungen Frau (Dora Balog) bedrängt, ihr den Liebsten zurückzugeben – dies ist Ausgangspunkt der Geschehnisse.

Wie im Original, bleiben die rund zehn Darsteller stumm, ihr Spiel wird aber über die gesamte Spieldauer von klassischer Live-Musik begleitet. Mit dem Trio Morendo spielen mit Joachim Borgmann (Klavier), Ulf Kühner (Oboe) und Constanze Barg (Cello) drei versierte Musiker. "Meines Wissens ist der Film noch nie auf einer Bühne gespielt worden", hebt Daniel Leers das Besondere der Aufführung hervor. Er hat aus dem dreistündigen Stummfilm-Klassiker ein modernes, etwa einstündiges Stumm-Stück mit technischen Raffinessen gemacht, in dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. Die Idee für das Vorhaben kam ihm, nachdem er einen Bericht über eine digital aufgerüstete Neuverfilmung des Klassikers mit musikalischer Begleitung durch die Wiener Philharmoniker gesehen hatte. Die Herausforderung war groß. "Es ist sehr viel schwerer ohne Sprache zu produzieren und für die Schauspieler harte Arbeit, jede Bewegung muss ganz bewusst und präzise sein", sagt Daniel Leers. Damit die Zuschauer immer freien Blick haben, werden sie im Schlosskeller auf einer aufsteigenden Tribüne, gebaut von der PVD, sitzen.

Daniel Leers kennen viele noch vom Ali Theater her, das seit Anfang 2015 in neuen Händen liegt. Er ist immer noch auf der Suche nach einem festen Proben-und Aufführraum für das "Freie Hochrhein Schauspiel" und freut sich über Angebote.

Die Aufführungen

Mittwoch, 18. Januar, 20 Uhr, hat "Der müde Tod" Premiere im Schlosskeller Tiengen, weitere Aufführungen folgen am 20., 21. und 22.1. Insgesamt zehn Mal ist das Stumm-Stück bis 5. Februar zu sehen. Infos und Kartenreservierungen unter www.hochrhein-schauspiel.de. Kartenvorverkauf bei der Tourist-Info Waldshut, der Buchhandlung Kögel in Tiengen und dem Reisebüro Schröger in Lauchringen.