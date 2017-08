Waldshut-Tiengen Neues Programm für Konzert- und Theaterabende steht

In Waldshut und Tiengen wird für Kulturbegeisterte wieder allerlei geboten: Das Kulturamt eröffnet die Saison mit einem abwechslungsreichen Programm. Heute startet der Vorverkauf in der Waldshuter Tourist-Info.

Das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen stellt sein neues Programm für die Konzert- und Theaterabende 2017/18 vor. Wegen Umbau und Sanierung der Waldshuter Stadthalle werden auch diese Saison wieder alle Abende in der Evangelischen Versöhnungskirche Waldshut respektive der Stadthalle Tiengen stattfinden. Kulturamtsleiter Hartmut Schölch verspricht „bekannte Gesichter und neue Größen der Klassikszene, selten gespielte Diamanten und immer wieder gern gehörte Lieblinge aus der Musikliteratur“.

Zu den Höhepunkten der Konzertabende zählt der Auftritt des jungen japanischen Pianisten Wataru Hisasue, der 2016 den Deutschen Pianistenpreis erhalten hat. Einen weiteren Besuch in Waldshut stattet der Schweizer Cellist Wen-Sinn Yang ab, in diesem Jahr in Begleitung der weißrussischen Staatsphilharmonie Brest. Weitere Programmpunkte sind die Gastspiele des Stuttgarter Kammerorchesters sowie des Mannheimer Streichquartetts. Durch das große Neujahrskonzert in der Stadthalle Tiengen führt die Junge Philharmonie des ukrainischen Festspielorchesters Lemberg zusammen mit der Sopranistin Anna Nosova. Außerhalb der Konzertabend-Reihe findet zudem am Samstag, 23. September, ein Festkonzert des Bachorchesters Leipzig in der Katholischen Pfarrkirche Waldshut anlässlich des Reformationsjubiläums statt.

Auch die Theaterabende haben viel zu bieten. Den Anfang macht Ferdinand von Schirachs interaktiver Gerichts-Thriller „Terror“, der vielen noch bekannt ist als Fernsehfilm im Oktober letzten Jahres. Dabei hat es der Theaterbesucher selbst in der Hand, wie das Stück ausgeht. Für Freunde des schwarzen Humors empfiehlt sich George Taboris „Requiem für einen Spion“, in dem sich drei ehemalige britische Geheimdienstler in einer Londoner Tiefgarage wieder begegnen und Ungereimtheiten aus der Vergangenheit aufklären wollen. Wem der Sinn nach Klassikern steht, dem bietet sich „Die Blechtrommel“ unter der Regie von Volkmar Kamm an. Erst seit 2010 darf die Geschichte rund um den Sonderling Oskar Matzerath auf Theaterbühnen aufgeführt werden. Die weiteren Abende halten Neil Simons „Der Letzte der feurigen Liebhaber“ und Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ bereit.

Spielplan und Karten

Konzertabende

18. September: Staatsphilharmonie Brest mit Wen-Sinn Yang (Violoncello)

Staatsphilharmonie Brest mit Wen-Sinn Yang (Violoncello) 20. November: Stuttgarter Kammerorchester mit Susanne von Gutzeit (Violine)

Stuttgarter Kammerorchester mit Susanne von Gutzeit (Violine) 4. Januar 2018: Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Lemberg mit Anna Nosova (Sopran)

Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Lemberg mit Anna Nosova (Sopran) 22. Januar: Wataru Hisasue (Klavier)

Wataru Hisasue (Klavier) 12. März: Mannheimer Streichquartett

Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Alle Konzerte außer das Neujahrskonzert (Stadthalle Tiengen) finden in der Versöhnungskirche Waldshut statt.

Theaterabende

27. September: „Terror“ von Ferdinand von Schirach

„Terror“ von Ferdinand von Schirach 24. Oktober: „Requiem für einen Spion“ von George Tabori

„Requiem für einen Spion“ von George Tabori 11. Januar 2018: „Der Letzte der feurigen Liebhaber“ von Neil Simon

„Der Letzte der feurigen Liebhaber“ von Neil Simon 31. Januar: „Die Blechtrommel“ von Günter Grass

„Die Blechtrommel“ von Günter Grass 25. Februar: „Der kaukasische Kreidekreis“ von Bertolt Brecht

Die Veranstaltungen sind jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle Tiengen.

Die Karten für alle Veranstaltungen kosten zwischen 15 und 22 Euro. Ausnahme ist das Neujahrskonzert, bei dem die Preise von 18 bis 24 Euro reichen. Die Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr. Heute startet der Vorverkauf in der Tourist-Info Waldshut (07751/83 32 00), an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter: www.waldshut-tiengen-ticketshop.de