WaldshutTiengen Neues Gutachten zur Waffe im Mordfall an Stühlinger Waffenhändler

Ein Verteidiger in dem Fall will die Geschosshülse am Tatort untersuchen. Der Prozess könnte sich so länger hinziehen, als anfangs angenommen.

Kreis Waldshut/Stühlingen (hjh) Ein weiteres waffentechnisches Gutachten soll den 48 Jahre alten Angeklagten, dem die Staatsanwaltschaft den Mord an einem Waffenhändler zur Last legt, entlasten. Sachverständige sollen beurteilen, ob die Geschosshülse, die am Tatort gefunden wurde, einer der beiden Projektile, die im Februar 2016 im Körper des 88-jährigen Opfers steckten, zugeordnet werden kann.

So will es die Verteidigung, die weiter davon ausgeht, dass ein Dritter am Abend des 15. Februar die tödlichen Schüsse in Stühlingen abgab. Verteidiger Thilo Bohr stellte den Beweisantrag, nachdem der Gutachter des Bundeskriminalamtes sich außer Stande erklärt hatte, die Zugehörigkeit von Kugel und Patronenhülse zu beweisen oder auszuschließen, zumal die Projektile im Körper stark deformiert waren. Er habe nur etwas mitbekommen von Untersuchungen des bayrischen Lan-deskriminalamtes, meinte der Waffenexperte, erinnerte sich aber an nichts Genaues. Kammervorsitzender Martin Hauser will sich nun auf die Suche nach diesen Gutachtern machen. Sollte es sie geben, würde der Prozess wohl über den 17. März hinaus in die Verlängerung gehen.

Auch mit den letzten Monaten, Wochen und Tagen im Leben des Opfers befasst sich die Waldshuter Schwurgerichtskammer im Mordprozess gegen den 48 Jahre alten Angeklagten. Zeugen zeichnen das Bild eines eigenwilligen, überlegt handelnden Waffenhändlers, der mit seinen 88 Jahren noch geschäftig war, wenn auch gesundheitlich angeschlagen. Zwei Waffenhändlern, bei denen der Getötete einkaufte, war bei den letzten Telefonkontakten vor der Tat nichts aufgefallen am Verhalten des alten Herrn. Der Vermieter und Besitzer der alten Schraubenfabrik, in der das Opfer wohnte und Waffen verkaufte, berichtete, der Geschäftsmann habe die Miete für seine Räume für drei Jahre voraus bezahlt, um die notwendigen Investitionen zu finanzieren, dann auf weitere zwei Jahre. 2016 wurde dann der Senior mit zwei gezielten Schüssen in Herz und Hirn getötet, dann mit Benzin übergossen und samt den Geschäftsräumen in Flammen gesetzt.