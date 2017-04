Fotos mit Waldshuter Motiven in beleuchteten Schaukästen sollen die Willkommenskultur der Stadt in der Bahnhofsunterführung zum Ausdruck bringen.

Die Stadt Waldshut hat neue Schaukästen in der Unterführung zwischen dem Bahnhof und dem Busbahnhof in Betrieb genommen. Von hinten durch LED-Leuchtmittel illuminiert, zeigen sie nun Fotografien mit Waldshut-Tiengener Motiven, wie der Kaiserstraße, dem Tiengener Schloss oder der Rheinfähre. Andere zeigen spielende Kinder oder Luftaufnahmen. Die Fotografien stammen von Simone Hess, Leiterin der Tourist-Information, und von Fotograf Rainer Jörger.

"Wir wollen die Willkommenskultur der Stadt an diesem Ort zum Ausdruck bringen", sagte Oberbürgermeister Philipp Frank beim Vor-Ort-Termin. Die Schaukästen wurden im Rahmen der Aufwertung des Bahnhofs und der Unterführung in Zusammenarbeit mit der Bahn installiert. Weitere Maßnahmen seitens der Stadt waren die Reinigung der Fußböden mit Hochdruckgeräten, ein neuer Deckenanstrich und neue Abfalleimer, sogenannte Robidogs für Hundekot sowie die Reinigung der Handläufe und die Erneuerung der Glasscheiben in den Geländern. Auch durch kleine Maßnahmen wie diese, könne man große Wirkung erzielen, so Oberbürgermeister Frank.

Die bereits Ende des vergangenen Jahres durchgeführten Arbeiten an den Schaukästen wurden vollständig vom städtischen Baubetriebshof durchgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich laut dessen Leiter Reiner Jehle auf rund 2600 Euro. "Die größte Herausforderung war die Durchführung der Gesamtmaßnahme während des laufenden Betriebs", erklärte Jehle.

Die Idee zu den neuen Schaukästen entstand bereits Anfang des vergangenen Jahres, als bei einer gemeinsamen Ortsbegehung durch Vertreter der Stadt und der Bahn eine Liste mit Maßnahmen erstellt wurde, die zu einem sauberen und schönen Bahnhof beitragen sollten. Die Bahn kümmerte sich dabei um den Bahnhof und die Stadt um die Eingangsbereiche zur Unterführung und die Unterführung selbst.

Den Abschluss soll in Kürze eine neue Folienbeschichtung der Wegleitsysteme in der Unterführung bilden, die ebenfalls das neue Logo im Corporate Design der Stadt tragen sollen. An den Schaukästen wurde das neue Logo bis zu dessen Veröffentlichung durch Aufkleber verborgen.