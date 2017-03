Waldshut-Tiengen Neue Gottesdienste in der Liebfrauenkirche in Waldshut sollen Updates für die Gläubigen sein

Neue Gottesdienste in der Liebfrauenkirche in Waldshut sollen Updates für die Gläubigen sein

Die neue Gottesdienstreihe "Update für den Glauben – Christliches Handeln im Alltag" startet am Sonntag, 26. März, um 18.30 Uhr in der Liebfrauenkirche Waldshut. Bekannte Persönlichkeiten sprechen dabei über ihren Glauben.

Eine außergewöhnliche Gottesdienstreihe will Besuchern neue Anregungen und Einblicke geben. "Update für den Glauben – Christliches Handeln im Alltag" ist das Motto der Reihe, die am Sonntag, 26. März, startet. Pfarrer Ulrich Sickinger hat sie ins Leben gerufen und lädt alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit zu sogenannten "Update-Gottesdiensten" ein. Update, ein Begriff aus der Computersprache, heißt in diesem religiösen Zusammenhang, dass die ursprüngliche Glaubensorientierung als Basisversion erhalten bleibt und Neues als Erweiterung und Verbesserung hinzukommt.

Die Gottesdienstreihe will den Besuchern die Möglichkeit geben, Glauben und Glaubenserfahrungen in neuer Form kennenzulernen – nicht "nur" aus dem Blickwinkel eines Priesters. "Ich habe verschiedene Personen eingeladen, von ihrem ganz persönlichen Glauben in ihrer eigenen Sprache Zeugnis abzulegen", schreibt Pfarrer Sickinger im Pfarrblatt. Statt Predigten werden in den Update-Gottesdiensten bekannte Persönlichkeiten erzählen, wie sie ihren Glauben leben. Termin ist jeweils der letzte Sonntag im Monat, 18.30 Uhr, in der Waldshuter Liebfrauenkirche. Den Anfang macht am Sonntag, 26. März, der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner, am 23. April spricht der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger, es folgen bis Ende Oktober, Mechthild Rövekamp-Zurhove, die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, Martin Jensen, Ulrich Bertrams, Bernhard Scherer, Elfriede Hilpert und Margarete Weh-Berger zusammen mit Matthias Berger.