Waldshut Netzwerk für Kinder bietet 15 Gruppen für Kleinkindbetreuung

15 Gruppen nutzen die Räume des Netzwerks für Kinder im haus Grieshaber 4 im Ziegelfeld. Der Vorsitzende Markus Schwenk kündigt für 2018 seinen Rückzug an. In der Hauptversammlung wurde der Mitgliedsbeitrag von acht auf zehn Euro angehoben.

Waldshut (mae) Rückblick auf das Vereinsjahr hielt der Verein Netzwerk für Kinder in seiner Hauptversammlung in den Räumen des Vereins im Hause Grießhaber 4 im Ziegelfeld. An diesem Abend wurden keine Wahlen abgehalten, der Vorsitzende Markus Schwenk kündigte aber an, dass er sein Amt bei der Hauptversammlung im Frühjahr 2018 zur Verfügung stellen werde. „Der Verein konnte bis jetzt am Laufen gehalten werden. Gesucht wird ab Frühjahr 2018 ein neuer Vorsitzender und eine Kassiererin. Die Ideen von Mitgliedern sind gefragt“, sagte Schwenk

Schwenk blickte auf das vergangene Jahr. „Es war ein ereignisreiches Jahr. Wir haben eine Umfrage gemacht über die Raumnutzung und haben eine neue Einbauküche Ende Januar 2017 erhalten.“ 15 Gruppen mit Kleinkindern, sowohl Mütter als auch Väter, nutzen von Montag bis Freitag die Räumlichkeiten im Ziegelfeld. Neu dazu kommen könnte ab Herbst eine Kinderklettergruppe des Alpenvereins. Dazu müsste aber noch die Kletterwand in den Räumen saniert werden, sagte der Vorsitzende. Die Räumlichkeiten können, in Absprache mit dem Verein, auch für Kindergeburtstage genutzt werden. Für Mitglieder kostet die Miete des Raumes 20 Euro, für Nichtmitglieder 60 Euro. „Wir brauchen auch die Unterstützung der Stadt und den finanziellen Zuschuss“, erklärte Schwenk.

Der Mitgliedsbeitrag nach Jahren in gleichbleibender Höhe wurde von bisher acht auf zehn Euro pro Monat erhöht. „Die Heizkosten sind gestiegen“, erklärte die Kassiererin Michaela Probst. Sie konnte ein Plus in der Kasse bekannt geben. Der Verein habe zwei neue Kindergruppen, so die Kassiererin. Die Gruppenkoordiantorin Sabrina Schäuble berichtete von den verschiedenen Gruppen, die die Räume des Vereins nutzten. Als neue Beisitzerin wurde Olga Stroh bestimmt.

wurde 1990 gegründet und hat derzeit 15 Gruppen mit Kleinkindern und 120 Mitglieder. Das Alterspektrum der Kinder reicht von drei Monaten bis ins Grundschulalter. Vorsitzender ist Markus Schwenk, Telefon 0162/282 74 07.