WaldshutTiengen Narroauswürfeln: So hat Marius Müller gewonnen

Marius Müller, der Sohn des ehemaligen Zunftmeisters Markus "Mörser" Müller, ist der Narro der Fasnacht 2017. Beim traditionellen Narro-Würfeln der Narro-Zunft Waldshut setzte sich der 23-Jährige gegen Christiane Maier mit 10 zu 12 Punkten durch.

Waldshut (ros) Ein packendes Finale lieferten sich Christiane Maier und Marius Müller beim Narro-Würfeln am Brunnen vor dem Oberen Tor. Am Ende hatte der 23-jährige Waldshuter mit 10 zu 12 Punkten die Nase vorn – oder besser gesagt hinten. Er erklimmt damit zum ersten Mal den Thron der Narro-Zunft. Lag es an der filigranen Würfel-Technik, die ihm bereits, nebst einer Kinder-Gelte, in die Wiege gelegt wurde? Oder doch an den Müller-Genen? Schließlich hatte sich der sichtbar stolze Vater, Markus "Mörser" Müller, schon mehrmals zum Narro gewürfelt. Am Ende wurde der neue Narro von rund 50 Narren mit Gelten-Trommeln und der Florianermusik gefeiert.

"Ein junger, engagierter Narrensamen ist neuer Narro, und das ist eine wunderbare Sache", freute sich Zunftmeister Joe Keller bei der anschließenden Feier im "roten Hahn" (Feuerwehrgerätehaus Waldshut). "Es ist schon eine Ehre, das Amt auszuführen", sagte der neue Narro. Er verkündete, seine erste Amtshandlung sei der Kauf einer Kiste Bier. Müller löst den bisherigen Narro Rudi Kammerer ab. Insgesamt nahmen sieben Freiwillige am Würfeln teil. Es wird gegeneinander gewürfelt und der mit der kleinsten Augenzahl gewinnt. Zuvor wird, wie es der Brauch vorschreibt, Mehlsuppe im Rheinischen Hof gegessen, bevor es im Fackelzug zum Oberen Tor geht.

gilt als älteste Fasnachtsfigur. Als Oberhaupt der Hansele ist es seine Aufgabe, für die Beschaffung der Saublodere und bei Umzügen für Ordnung zu sorgen. Sein Häs unterscheidet sich vom Hansele durch die Narro-Insignien, die zwei weißen Fuchsschwänze an der Spitzhaube und den Chrisichratten (Korb) für Süßigkeiten, mit denen er an Umzügen die Kinder versorgt.