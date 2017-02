WaldshutTiengen Narro-Zunft Waldshut: Narrenzeitung kommt gut an

Zum ersten Mal verkauft die Narro-Zunft Waldshut de Geltedrummler in der Kaisertraße. Mitglieder sind mit Verkauf zufrieden.

Waldshut (sus) „Bald goht d'Fasnacht a.“ Damit das auch ja keiner vergisst, wurde „de Geltedrummler“, die offizielle Narrenzeitung der Narro-Zunft Waldshut, zum ersten Mal in der Kaiserstraße beim Oberen Tor feilgeboten. „Wir wollen Präsenz zeigen und den Startschuss für die Fastnacht geben“, erklärte Zunftmeister Joe Keller den neuen Standort. Aber es gab nicht nur etwas zum Lesen, auch für das leibliche Wohl hatten die Narren gesorgt. Ein Tässchen Glühwein lud zum Aufwärmen ein und die Grillwurst schmeckte mit etwas Musik noch besser. Das ließen sich zahlreiche Waldshuter nicht zweimal sagen und nutzten die Gelegenheit für einen kleinen Plausch im Freien.

Drei Monate brauche es von der Entstehung bis zum Verkauf, so Keller. Einmal in der Woche hätte sich das Geltedrummler-Team, bestehend aus Heinz J. Huber, Peter Haas, Manfred Maier, Juliane Vatter, Katharina Rimmele, Robert Zimmermann und Markus Müller getroffen, um sich auszutauschen. Ideen hätten sie genug, erklärte der Zunftmeister, die „Haute Volée und das Stadtvolk“ liefere das Jahr über genug Material. Mit dem Verkauf ist die Zunft bisher sehr zufrieden. Allein in der Schmittenau hätten sie 150 Exemplare verkauft. Auch die Nachfrage in den Geschäften sei sehr groß. Viele hätten gefragt, wann es wieder die Narrenzeitung gebe. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Die Narrenzeitung bringt's auf den Punkt, ist immer witzig, aktuell, geht aber nie unter der Gürtellinie.