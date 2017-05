Waldshut-Tiengen Nachts um 3 Uhr Sturm geklingelt: Polizei nimmt Obdachlosen in Gewahrsam

Ein wohnsitzloser Mann hat in der Nacht zum Dienstag Anwohner der Berg- und Schmitzinger Straße wach gehalten. Die Polizei rückte aus und nahm in Gewahrsam.

Ein wohnsitzloser Mann hat in der Nacht zum Dienstag für Verärgerung unter Bürgern gesorgt. Der 49-Jährige, der der Polizei bereits zuvor bekannt war, klingelte mitten in der Nacht an Häusern in der Berg- und Schmitzinger Straße. In einem Fall gelangt es dem Mann, ins Haus zu kommen und sich im Treppenhaus niederzulassen.

Nachdem er später gegen 3 Uhr erneut eine Klingelaktion startete, rückte die Polizei erneut an, nahm den Unruhestifter mit und brachte ihn in eine Gewahrsamszelle.