Waldshut-Tiengen Nachmieter gesucht: Sedus Stoll verlässt Standort Waldshut im Jahr 2018

Die letzten Mitarbeiter des Büromöbelherstellers Sedus Stoll verlassen Waldshut in der zweiten Jahreshäflte 2018. Daher sucht die Stoll-Vita-Stiftung für Nordbau neuen Mieter. Das Landratsamt und die Stadt Waldshut-Tiengen haben das Gebäude schon besichtigt. Eine Option wäre auch der Einzug der Stadtbibliothek in den Showroom.

Waldshut – Eine Ära neigt sich dem Ende: Nächstes Jahr, voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte, verlassen die letzten Mitarbeiter des Büromöbelherstellers Sedus Stoll Waldshut. Sie sind bislang noch in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kommunikation im Nordbau auf dem ursprünglichen Werksgelände und heutigen Areal der Stoll-Vita-Stiftung in der Brückenstraße tätig. Mit ihrem Auszug wird die bereits ab 1969 erfolgte schrittweise Verlagerung des Unternehmens nach Dogern abgeschlossen sein.

Der zurückbleibende dreigeschossige Nordbau – das erste Geschoss ist eine Tiefgarage – hat eine Gesamtnutzungsfläche von über 3000 Quadratmetern. Gebaut wurde er in den 60er Jahren und ist seitdem mehrmals erweitert, umgebaut und renoviert worden. Er grenzt an die Kindertagesstätte St. Marien und den Garten der Stoll-Vita-Stiftung, der das ehemalige Stoll-Werksgelände gehört. Die Stiftung sucht jetzt für die weitere Nutzung des frei werdenden Objekts einen neuen Mieter.

Der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen und ebenso Vertreter des Landratsamtes haben vor einiger Zeit ihr Interesse an dem Gebäude bekundet und es besichtigt. Nach Presseberichten tendiert das Landratsamt aber mittlerweile zur Platzerweiterung zum Neubau eines Gebäudes. Und die Stadt hat nach Aussage von Adelheid Kummle, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, die finanzielle Prüfung der Situation noch nicht abgeschlossen. Die Stiftung kann sich auch eine Teilvermietung vorstellen. Beispielsweise eine Vermietung des Showrooms an die Stadt zur Nutzung als Stadtbibliothek, die bislang im Kornhaus untergebracht ist. "Wir würden bei konkreten Vorstellungen von Interessenten auch in Umbaumaßnahmen investieren", so Adelheid Kummle.

Am liebsten wäre der Stiftung ein Mieter, der das Gebäude im Sinne der Stiftungsziele nützen würde, sie schließt aber auch eine gewerbliche Nutzung nicht aus. Dem Grundsatz, vor Entscheidungen immer zu fragen, was das Ehepaar Stoll gewollt hätte, will die Stiftung aber treu bleiben. Fakt ist: Eine der erfolgreichsten Firmengeschichten der Region, die 1871 in Waldshut ihren Anfang nahm, geht ab nächstes Jahr ohne Waldshut weiter. Nebeneffekt sind wegfallende Gewerbesteuereinnahmen, die auf Grundlage der Lohnsumme am Waldshuter Standort bislang noch anteilsmäßig in die Waldshuter Stadtkasse fließen. Unter zehn Prozent der Sedus Stoll-Belegschaft arbeiten aktuell noch in Waldshut. Über die Zahl der Mitarbeiter an den Standorten Waldshut und Dogern machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben.

Stiftung fördert Gesundheitspflege und Umweltschutz