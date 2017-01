Nachhaltiges Energiekonzept: Ideen für die Liedermatte

Bürger diskutierten in der Waldshuter Liedermatte über das energetische Quartierskonzept. Zu der Veranstaltung in der Theodor-Heuss-Schule hatte die Stadt Waldshut-Tiengen gemeinsam mit den Stadtwerken, dem Stadtbauamt und dem Energiedienstleister Badenova sowie die Energie Europe eingeladen.

Waldshut – Besonders wichtig sind den Bewohnern des Waldshuter Quartiers Liedermatte die Sanierung der Verkehrswege, der Kanalisation sowie die Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten, so das Ergebnis der Diskussionen bei der Auftaktveranstaltung zum energetischen Quartierkonzept.

Zu der Veranstaltung in der Theodor-Heuss-Schule hatte die Stadt Waldshut-Tiengen gemeinsam mit den Stadtwerken, dem Stadtbauamt und dem Energiedienstleister Badenova sowie die Energie Europe eingeladen. „Wir wollen uns gemeinsam einen ganzen Stadtbezirk vorknöpfen“, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank, und so diskutierten 25 Teilnehmer unter der Leitung von Marissa Walzer (Fachbüro Energie Europe) über die Themen Mobilität, Energie, Gestaltung sowie Erzeugung von Wärme und Strom. Zahlreiche Ideen wurden vorgestellt, so beispielsweise die Nutzung von Restwärme beim Kochen zum Thema Energie sowie die bessere Verwertung der Grünflächen bei der Quartiersgestaltung. Auch der Wunsch nach Beratungsinitiativen in Schulen und bei Bürgerversammlungen, aber auch Skepsis an der erfolgreichen Umsetzung des Konzepts wurde geäußert, besonders dort, wo bereits neue Heizungen installiert worden sind. Alles Anreize, die in das Quartierskonzept und seine Optionen einfließen werden.

In seinem weiteren Verlauf soll das Nutzerverhalten mithilfe eines Fragebogens ermittelt werden, so etwa, bei welcher Temperatur sich die Einwohner wohlfühlen, welche Möglichkeiten der Energieeinsparung sie bereits wahrnehmen und welche Erwartungen sie an Mobilität und Sanierungsmaßnahmen haben oder aber, ob Interesse an der Beteiligung an Photovoltaikanlagen besteht. Es folgen spezielle Bürgerwerkstätten zu den Themen Nahwärmenetze, Mobilität und Energieeffizienz. Darüber hinaus werden spezielle Gebäude-Steckbriefe erstellt. Wie die Liedermatte zu einem Vorzeige-Stadtteil in Sachen Nachhaltigkeit werden könnte, erläuterte Marc Krecher von der Badenova. Das Sanierungspotenzial von 47 Prozent sei bei den Gebäuden sehr hoch. Ihre Energieeffizienz, wie auch die ihrer Heizungsanlagen soll gesteigert werden.

Für die Nutzung von Holzpellets und Solarenergie gebe es hier viel Potenzial. Das Ziel ist es, ein nachhaltiges Energiekonzept für das Wohnquartier zu erstellen und seine Energiebilanz zu verbessern. Die Liedermatte sei aufgrund des Sanierungsbedarfs bei Verkehrswegen, ihrer räumlichen Abgrenzung sowie der homogenen Struktur prädestiniert für das Projekt, so Krecher. Mit einem Konzept sei man vorbereitet und könne auch bei kurzfristigem Sanierungsbedarf bereits Maßnahmen, wie die Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau, kosteneffizient mit umsetzen. Bereits im September soll das Konzept fertiggestellt sein und als Planungsgrundlage sowie Entscheidungshilfe bei der städtischen Infrastrukturplanung dienen, dessen individuelle, dezentrale Lösungen auch auf andere Quartiere übertragbar sein sollen. An den Gebäudesteckbriefen können sich Besitzer von Wohneigentum auch für ihre eigenen Sanierungsmaßnahmen orientieren. Horst Schmidle, Geschäftsführer der Stadtwerke, sprach zudem über den Weg zu einer modernen Energieversorgung im Landkreis.

Klimaschutz

Das Quartierskonzept Liedermatte ist eine von 51 Maßnahmen im Klimaschutzkonzept der Stadt Waldshut-Tiengen. Es wird im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative zu 65 Prozent vom Bund gefördert. Durch diese soll der CO2-Ausstoß in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 um 90 Prozent gegenüber 2008 gesenkt werden.