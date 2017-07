vor 1 Stunde Dana Coordes Waldshut-Tiengen Nachgehakt: Was wurde eigentlich aus den Verkehrsproblemen rund um den Zollhof in Waldshut?

Immer wieder ärgerten sich Autofahrer in den vergangenen Wochen über Stau rund um den Zollhof in Waldshut. Derzeit läuft der Verkehr meist fließend. Was hat sich geändert? SÜDKURIER-Online hat bei den Verantwortlichen nachgefragt.