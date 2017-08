Waldshut-Tiengen Nachfolger gefunden: Feinkost Wagner in Tiengen wird zum Weinladen

Die beiden Sommeliers und Gastronomen Didier Clauss aus dem Elsass und Alexander Wagner aus Wutöschingen sind die Nachfolger des Traditionshauses Feinkost Wagner in Tiengen. Im "Weinladen" wollen sie deutsche Weine und Produkte aus der Region anbieten und regelmäßig Veranstaltungen anbieten.

Tiengen (hg) Das Traditionshaus Feinkost Wagner hat seine Nachfolger gefunden. Didier Clauss stammt aus dem Elsass und ist seit wenigen Monaten Neubürger in Tiengen, er ist aus Leidenschaft Sommelier und Gastronom. Mit kreativen Ideen will er zusammen mit Alexander Wagner aus Wutöschingen, der ebenfalls als Weinfachmann, Gastronom und Sommelier tätig ist, frischen Wind in die Fußgängerzone bringen. Das Konzept besteht darin, in Tiengen den "Weinladen" zu etablieren als Geschäft, in dem Weine, Spirituosen und Craft-Biere der besonderen Art und mit besonderem Anspruch eingekauft und auch probiert werden können.

Das ganze Haus wird deshalb grundlegend renoviert und soll mit moderner sowie klassischer Einrichtung ein neues Gesicht erhalten. "Mit Holzelementen wie Weinfässern und Weinkisten sowie einer entsprechenden Beleuchtung wollen wir unseren Kunden das Gefühl vermitteln, in einem Weinkeller zu sein", beschreibt Wagner die Einrichtungspläne. Der Gewölbekeller dient dann als Probierraum. Einen sehr hohen Stellenwert soll dem deutschen Weinen und den Produkten aus der Region gewidmet werden. Geplant sind etwa Veranstaltungen mit bestimmten Weingütern und wöchentliche Verkostungsabende. "Wir verstehen uns als Botschafter des guten aber unkomplizierten Geschmacks und möchten auch das junge Kundenklientel mit unserem Konzept ansprechen", sagt Wagner, der mit den bisherigen Inhabern Richard und Hannelore Wagner weder verwandt noch verschwägert ist. Die Eröffnung des Weinladens ist für September geplant.