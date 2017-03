WaldshutTiengen Nach acht Jahren Leerstand gibt es wieder ein Lokal im Ochsen in Detzeln

Nach acht Jahren Leerstand gibt es wieder ein Lokal im Ochsen in Detzeln

Nach acht Jahren Leerstand gibt es wieder ein Lokal im Ochsen in Detzeln: Am Samstag, 4. März, eröffnet die Taverna del Nano. Das freut vor allem Ortsvorsteherin Esther Koch, die sich mit dem Ortschaftsrat für eine Kneipe im Waldshut-Tiengener Ortsteil eingesetzt hat.

Happyend für den Ochsen und die Detzelner, die lange auf ein Lokal im Dorf verzichten mussten: Nach rund acht Jahren kehrt das Leben zurück in das Traditionsgasthaus. Allerdings unter neuem Namen und mit italienischer Küche, Pizza steht aber nicht auf der Speisekarte. Nach umfangreichen Instandsetzungsarbeiten wird über dem Eingang ein Schild mit dem Namen "La Taverna del Nano" hängen. Am Samstag, 4. März, ab 15 Uhr ist Eröffnung mit Aperó, Piano-Live Musik und einer Ausstellung des Künstlers Rolf Horstmann.

Das Lokal wird die gebürtige Tiengenerin Laura Mezzero, die langjährige Erfahrung in der Gastronomie im Service hat, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Luca Manzi, einem Diplom-Koch, führen. Bis auf Weiteres wird es jeden Tag von 8 Uhr bis Mitternacht geöffnet sein. "Wir freuen uns sehr, das ist eine Super-Sache, die der Ortschaftsrat sehr positiv aufnimmt", sagte Ortsvorsteherin Esther Koch. Sie war eine der treibenden Kräfte, die sich zusammen mit dem Ortschaftsrat und etlichen Detzelner Bürgern gegen ein "kneipenloses" Detzeln gestemmt hatte. Es wurden sogar Pläne verfolgt, den Ochsen auf Vereinsbasis, getragen von der Dorfgemeinschaft, wieder zu eröffnen. Vorrangig aus finanziellen Gründen hatte sich dieser Plan aber bereits Mitte 2015 zerschlagen.

Danach stand das Schicksal des Ochsen auf der Kippe. Hätten die Eigentümer nicht doch noch einen Käufer gefunden, hätten sie voraussichtlich die Räume zu Wohnungen umgebaut. Laura Mezzero und Luca Manzi haben das Gasthaus vom neuen Eigentümer gepachtet. "Wir hoffen, dass wir gut ankommen im Dorf und die Detzelner uns besuchen", so Laura Mezzero. Die Detzelner werden im "Nano" den alten Ochsen gut wiedererkennen. Die rustikal-gemütliche Einrichtung bleibt größtenteils erhalten, es gibt auch einen Stammtisch und, so versichern die Pächter, man kann "auch nur was trinken". "Es ist nichts Abgehobenes", ist Ortsvorsteherin Koch überzeugt. Sie hat bereits Kontakt mit den neuen Pächtern. Sie hat ein gutes Gefühl und kann sich bestens vorstellen, dass das Nano ein neuer Treffpunkt für die Detzelner wird, für die Vereine, für Hundebesitzer und Biker.

Nano heißt übrigens Zwerg, dies der Spitzname von Luca Manzi, der als Kind immer der Kleinste war. Mit seinem Cousin Marco Manzi, ebenfalls gelernter Koch, will er eine qualitativ hochwertige Küche mit frischen Zutaten, größtenteils aus Italien, anbieten. "Sogar unsere Nudeln werden handgemacht sein", so Luca Manzi. Als Vierter mit im Boot ist der Künstler Alessandro Sanzone. Das Lokal hat einen bewirteten Nebenraum, in dem im Wechsel Künstler ihre Arbeiten zeigen können.

Haus mit Geschichte

Mit der Taverna del Nano wird die Geschichte einer Traditionsgaststätte fortgeführt, die maßgeblich von der Familie Hierholzer geprägt wurde. Mindestens 70 Jahre lang führte sie bis Anfang der 1970er Jahre den Ochsen, bevor er an einen neuen Besitzer überging. Als Josef Hierholzer den Ochsen kaufte – später führte ihn sein Sohn Alfred – gehörten eine Landwirtschaft und eine Brauerei dazu. Das Gasthaus war begehrte Anlaufstelle für viele Arbeiter, vor allem aus dem Steinbruch Detzeln. Außerdem war es Ort vieler dörflicher Aktivitäten wie Rehessen, an Fasnacht und für Feste. Im Saal über dem Gasthaus wurde Theater gespielt. Ab 1960 verlagerten sich die Aktivitäten mehr und mehr ins neu gebaute Gemeindehaus. In den vergangenen gut 40 Jahren hatte der Ochsen wechselnde Betreiber und war zwischendurch immer mal wieder geschlossen. Vor der letzten, rund achtjährigen Schließung, war er ein griechisches Lokal. Quelle: Bruno Hierholzer (Sohn von Alfred Hierholzer) und Erwin Schlegel (Ortsvorsteher von Detzeln 1974 bis 2009).