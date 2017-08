Waldshut Nach Massenschlägerei am Sonntag: Erneut Ärger auf dem Chilbiplatz

Nach Massenschlägerei am Sonntag: Erneut Ärger auf dem Chilbiplatz

Erneut soll es während der Waldshuter Chilbi zu einer Schlägerei gekommen sein. Die Beteiligten verschwanden, kurz bevor die Polizei eintraf. Später mussten die Beamten wegen randalierender Jugendlicher erneut ausrücken.

Nachdem es am vergangenen Sonntagabend auf dem Waldshuter Chilbiplatz zu einer größeren Schlägerei mit mehreren Verletzten kam, gab es dort in der Nacht zum Mittwoch zwei weitere Vorkommnisse, wie die Polizei informiert. Um 22.30 Uhr wurde der Polizei eine größere Schlägerei mitgeteilt. Streifen seien sofort zu dem Ort gefahren, fanden aber keine Schlägerei vor. Die Befragung von Anwesenden ergab, dass mehrere Personen kurz vor Eintreffen der Streifen in verschiedene Richtungen verschwunden seien.

Kurz vor 1 Uhr wurde gemeldet, dass eine Gruppe Jugendlicher randalieren würde, berichtet die Polizei weiter. Drei Streifen rückten an und sichteten eine Personengruppe, die in Richtung Friedrichstraße ging. Zudem wurden mehrere umgeworfene Schilder festgestellt. Die Jugendlichen wurden kontrolliert und allesamt nach Hause geschickt. Beschädigt wurde laut Angaben der Polizei nichts.