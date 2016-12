Waldshut Nach Hettler-Insolvenz: Expert-Gruppe will Elektrogeschäft übernehmen

Das Elektrogeschäft in der Schmittenau soll bestehen bleiben. Die Expert-Gruppe will den Fachmarkt übernehmen. Aktuell laufen betriebsinterne Überprüfungen.

Waldshut – Die Expert-Gruppe will aller Voraussicht nach das insolvente Elektrofachgeschäft Expert Hettler in der Waldshuter Schmittenau übernehmen. Günter Lehfeld, Vorsitzender der expert Wachstums- und Beteiligungs AG: "Grundsätzlich steht die Ampel für uns auf grün, den Betrieb und damit die Arbeitsplätze an diesem Standort zu erhalten. Dennoch gibt es Hürden, die es zu überwinden gilt. Der Insolvenzverwalter ist aktuell dabei, den Betrieb genau zu überprüfen. Für uns steht fest, dass wir nicht wollen, dass der Laden schließt."

Großes Lob gab es von Günter Lehfeld und Jörg Huget für die Belegschaft. Huget ist seit dem 1. Dezember zuständig für das operative Geschäft in Waldshut und ist damit verantwortlich für den Warenfluss, für das Sortiment, die Mitarbeiter und den Kontakt mit den Lieferanten. Günter Lehfeld: "Die Mitarbeiter sind optimistisch und sogar froh, dass mit Herrn Huget jemand vor Ort ist, der die Führung übernimmt." Die Mitarbeiter hätten nach Bekanntgabe der Insolvenz weiter für ihren Betrieb gekämpft. "Das ist bei einer Insolvenz nicht immer der Fall", betont Lehfeld. Zwar werde es schwierig, in der Insolvenzphase, die noch bis zum 28. Februar läuft, das Personal weiter aufzustocken, aber langfristig sei dies das Ziel von Expert. "Wir müssen neben einem guten Sortiment vor allem auch auf die Beratung und den Service vor Ort setzen. Das ist unsere Stärke gegenüber dem Internethandel", ist sich Lehfeld sicher.

Trotz Insolvenzphase garantiert das Elektrogeschäft den Kunden, Garantiefälle zu übernehmen. "Auch Gutscheine können bei uns weiter eingelöst werden", informiert Günter Lehfeld. In den vergangenen Monaten habe es bei der Auslieferung von Geräten Engpässe gegeben. "Mittlerweile haben wir aber so gut wie alle Geräte an die Kunden ausgeliefert." Weiter sagt er: "Für uns heißt es jetzt, das Vertrauen der Kunden wieder aufzubauen." Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Expert Hettler insolvent ist.

Seit diesem Zeitpunkt leitet Insolvenzverwalter Hubert Ampferl aus Nürnberg die Geschicke des Elektrofachmarktes. Schon vor drei Wochen sagte er gegenüber dieser Zeitung, dass er die Zukunft des Geschäftes für gesichert sieht.

Geschichte

Das ehemalige Familienunternehmen Hettler wurde im Jahr 1962 in der Waldshuter Bergstraße von Othmar Hettler gegründet. Späterer Standort war die Eisenbahnstraße, bevor das Unternehmen 1981 in die Schmittenau zog. Das Familienunternehmen wurde 2012 von der Expert-Unternehmensgruppe erworben. Ein Jahr später hat der damalige Geschäftsführer Klaus Hauser aus Bayern das Geschäft gekauft. Über Jahrzehnte war das Unternehmen der einzige Elektrofachmarkt in Waldshut-Tiengen. Nach zahlreichen kontroversen Diskussionen machte der Waldshut-Tiengener Gemeinderat den Weg frei für die Ansiedlung des Konkurrenten Medimax in Tiengen.