Waldshut-Tiengen Nach Herzinfarkt: So konnte Georg Heimberger über das Telefon das Leben gerettet werden

Waldshut – Unter dramatischen Umständen hat Anja Heimberger aus Lauchringen ihrem Mann Georg Heimberger das Leben gerettet. Der 52-Jährige hatte nachts in seinem Haus einen Herzstillstand erlitten und konnte mithilfe von Anweisungen aus der Integrierten Leitstelle Waldshut über das Telefon wiederbelebt werden. Im Gespräch mit dem Arzt und dem Disponenten der Leitstelle blickt das Ehepaar auf die Geschehnisse zurück.

Es schien ein Abend wie jeder andere zu sein, als Anja und Georg Heimberger am 30. Oktober 2016 zu Bett gingen. Doch wenige Stunden später wird die Frau plötzlich wach, als ihr Mann im Schlaf nach Luft zu schnappen scheint. "Erst dachte ich, er hätte einfach einen Alptraum und versuchte ihn zu schütteln, damit er aufwacht", erzählt sie. Doch als dieser nicht reagiert, ist ihr sofort klar: Irgendwas stimmt nicht. "Ich riss das Fenster auf, weil ich immer noch dachte, er bekommt zu wenig Luft", sagt Anja Heimberger zurückblickend. "Aber mir war schnell klar, dass ich die Rettung rufen muss."

Als sie die 112 wählt, meldet sich am anderen Ende Disponent Sven Trapp von der Integrierten Leitstelle Waldshut. Er stellt ein paar kurze Fragen, um sich mit der Situation vertraut zu machen. "Mir war schnell klar, dass es auf eine Reanimation hinauslaufen wird. Deshalb habe ich direkt damit angefangen, Anweisungen zu geben", erinnert er sich. Er ermutigt Anja Heimberger, die Ersthilfe in die Hand zu nehmen. "Ich wusste, dass wir in dem Moment die einzigen sind, die etwas tun können, bis der Rettungsdienst eintrifft", so Sven Trapp. "Wir waren Georg Heimbergers einzige Chance."

Während Anja Heimberger mechanisch den Anweisungen des Disponenten folgt, um ihren Mann wieder zum Leben zu bringen, schlafen im Nebenzimmer ihre zwei gemeinsamen Kinder. Sie bekommen von alldem nichts mit. "Ich war die ganze Zeit über recht ruhig und positiv", erinnert sich die Mutter. "Erst als ich Georg dann vom Bett auf den Boden hieven musste, und er daraufhin nicht mehr atmete, habe ich kurz Panik bekommen." Ihr Ehemann hatte einen Herzstillstand erlitten. Sven Trapp erklärt ihr, wie sie ihre Hände für die Herzmassage platzieren muss und gibt ihr dann den Takt zum Drücken vor. "Ich musste gar nicht mehr denken, ich habe einfach gemacht, was er mir gesagt hat", so Anja Heimberger.

Sieben Minuten lang kämpft die zweifache Mutter, das Telefon eingeklemmt zwischen Kopf und Schulter, um das Leben ihres Mannes, dann treffen die Rettungskräfte des Roten Kreuzes ein. Notarzt Wolfgang Renz übernimmt mit seinem Team sofort die Wiederbelebung vor Ort, die weitere eineinhalb Stunden dauern wird. "Alle halbe Stunde mussten wir die Entscheidung treffen, ob wir noch weitermachen", so der Notarzt. "Ein wichtiger Grund, warum wir nicht aufgegeben haben, war die gute Vorarbeit, durch die sie die Sauerstoffversorgung im Gehirn ihres Mannes bestmöglich gesichert hat."

Nach eineinhalb Stunden kommt Wolfgang Renz erneut in die Küche, wo Anja Heimberger mit ihrer Schwiegermutter sitzt: "Wir haben ihn wieder." Georg Heimberger atmet wieder und wird von den Rettungskräften in den Hubschrauber verladen, der ihn nach Zürich bringt. Zur Sicherheit wird er ins künstliche Koma gelegt und kommt anschließend ins Herzzentrum Bad Krozingen, wo er langsam aufwacht, jedoch noch große Gedächtnislücken aufweist. "Es war teilweise sehr frustrierend", erzählt Anja Heimberger. "Kaum hatte man ihm etwas erzählt, hatte er es schon wieder vergessen." Doch der Familienvater macht Fortschritte und nach zwei Wochen kommen die Erinnerungen langsam wieder zurück. "Das ist auch der Moment, ab dem ich wieder alles weiß", erzählt Georg Heimberger. "Die ersten zwei Wochen in Zürich und Bad Krozingen sowie die Nacht des Herzstillstandes fehlen mir komplett."

Wie durch ein Wunder erholt sich Georg Heimberger bestens. Nach fünfeinhalb Wochen Krankenhaus und Reha kehrt er nach Hause zurück, ohne Folgeschäden. "Ich bin seit 1989 im Rettungsdienst, und das ist ein seltener Fall, dass jemand aus einem Herzstillstand ohne neurologische Schäden, herauskommt", so Notarzt Wolfgang Renz. Georg Heimberger, gelernter Elektriker, nimmt heute ohne Einschränkungen am Leben teil und ist bereits wieder in seinen Beruf eingestiegen. Daniel Arndt, leitender Notarzt beim DRK-Kreisverband Waldshut: "Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die Rolle der Ersthelfer ist. Hätte sie nicht sofort gehandelt, würde Anja Heimberger heute ohne ihren Mann hier sitzen. " Viele Menschen hätten noch zu sehr Angst, etwas falsch zu machen und machten dann lieber gar nichts. "Das ist das einzige, was man falsch machen kann: Nichts tun. Die Schäden, die man eventuell anrichtet bei einer Wiederbelebung sind bei weitem nicht so groß, wie die Folgen, die es für den Betroffenen hat, wenn ihm gar nicht geholfen wird."

